Спрос на электромобили в Украине вырос на 15%: ТОП-5 марок

В мае украинский автопарк пополнили 2451 автотранспортного средства на аккумуляторных источниках питания (BEV).

Об этом сообщает Укравтопром.

Отмечается, что за май украинцы приобрели 559 новых электромобилей, а подержанных – 1892 ед.

Из этого количества: легковых – 2397 ед. (новых – 558 шт., подержанных – 1839 шт.); коммерческих – 54 ед. (новых – 1 шт., подержанных – 53 шт.).

Относительно апрельского результата в прошлом месяце количество впервые зарегистрированных в Украине электромобилей увеличилось почти на 15%.

"Причем общий рост в электрическом сегменте авторынка произошел как благодаря импортированному секонд-хенду (+13%), так и за счет новых электромобилей (+23%)", - отмечают в "Укравтопроме".

Там добавляют, что доля новых машин в майских регистрациях BEV составила 23% против 21% в апреле.

ТОП-5 новых электромобилей на рынке в мае 2023 года:

1. VOLKSWAGEN ID.4 – 168 ед.;

2. DONGFENG/HONDA M-NV – 107 ед.;

3. VOLKSWAGEN ID.6 – 23 ед.;

4. HONDA E – 23 ед.;

5. BMW iX – 18 ед.

ТОП-5 мая впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

1. NISSAN Leaf – 388 ед.;

2. VOLKSWAGEN е-Golf – 259 ед.;

3. TESLA Model 3 – 144 ед.;

4. RENAULT Zoe – 123 ед.;

5. TESLA Model Y – 119 ед.

"Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 9,5 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 24% новые и 76% б/у", - заключают в "Укравтопроме".

Напомним, в течение мая в Украине было зарегистрировано чуть более 5,1 тыс. новых легковых авто, что вдвое больше чем в прошлом.