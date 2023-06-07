- Категория
- Авто
- Дата публикации
-
Спрос на электромобили в Украине вырос на 15%: ТОП-5 марок
В мае украинский автопарк пополнили 2451 автотранспортного средства на аккумуляторных источниках питания (BEV).
Об этом сообщает Укравтопром.
Отмечается, что за май украинцы приобрели 559 новых электромобилей, а подержанных – 1892 ед.
Из этого количества: легковых – 2397 ед. (новых – 558 шт., подержанных – 1839 шт.); коммерческих – 54 ед. (новых – 1 шт., подержанных – 53 шт.).Подписывайтесь на наш YouTube канал
Относительно апрельского результата в прошлом месяце количество впервые зарегистрированных в Украине электромобилей увеличилось почти на 15%.
"Причем общий рост в электрическом сегменте авторынка произошел как благодаря импортированному секонд-хенду (+13%), так и за счет новых электромобилей (+23%)", - отмечают в "Укравтопроме".
Там добавляют, что доля новых машин в майских регистрациях BEV составила 23% против 21% в апреле.
ТОП-5 новых электромобилей на рынке в мае 2023 года:
1. VOLKSWAGEN ID.4 – 168 ед.;
2. DONGFENG/HONDA M-NV – 107 ед.;
3. VOLKSWAGEN ID.6 – 23 ед.;
4. HONDA E – 23 ед.;
5. BMW iX – 18 ед.
ТОП-5 мая впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
1. NISSAN Leaf – 388 ед.;
2. VOLKSWAGEN е-Golf – 259 ед.;
3. TESLA Model 3 – 144 ед.;
4. RENAULT Zoe – 123 ед.;
5. TESLA Model Y – 119 ед.
"Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 9,5 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 24% новые и 76% б/у", - заключают в "Укравтопроме".
Напомним, в течение мая в Украине было зарегистрировано чуть более 5,1 тыс. новых легковых авто, что вдвое больше чем в прошлом.