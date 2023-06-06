В мае украинцы зарегистрировали рекордное количество подержанных авто: ТОП-10 марок

За прошлый месяц украинский автопарк пополнили почти 15,4 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек. Это на 0,3% больше, чем в апреле.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Там отмечают, что проводить сравнение с прошлогодним маем нет смысла, потому что в прошлом году подержанные авто массово ввозили в Украину под "нулевое" растаможивание.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка, как и в предыдущем месяце, принадлежала бензиновым авто – 45%.

Дальше идут:

Дизельные – 36%;

Электромобили – 12%;

Авто с ГБО – 5%;

Гибриды – 2%.

Лидером майских регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.

В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:

1. VOLKSWAGEN Golf – 1333 ед.;

2. RENAULT Megane – 1230 ед.;

3. SKODA Octavia – 840 ед.;

4. VOLKSWAGEN Passat – 694 ед.;

5. FORD Focus – 403 ед.;

6. NISSAN Leaf – 388 ед.;

7. NISSAN Qashqai – 360 ед.;

8. VOLKSWAGEN Touran – 326 ед.;

9. AUDI A4 – 297 ед.;

10. SKODA Fabia – 294 ед.

В "Укравтопроме" отмечают, что средний возраст подержанных легковых автомобилей, которые в мае перешли на украинские номера, как и в апреле, составляет 11 лет, а самым старым автомобилем была Honda Prelude 1992 года выпуска.

"Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине прошли 69,9 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, что в 3,2 раза больше реализации новых автомобилей за тот же период", - подчеркивают в "Укравтопроме" .

Напомним, в течение мая в Украине было зарегистрировано чуть более 5,1 тыс. новых легковых автомобилей, что вдвое больше чем в прошлом.