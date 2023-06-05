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В Украине растет спрос на новые грузовики: ТОП-5 марок
В мае на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и специальные) было реализовано 955 автомобилей. Это лучший результат за последние 15 месяцев.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что по сравнению с маем прошлого года, регистрации в этом сегменте авторынка увеличились вдвое, а относительно апреля этого года - на 2,6%.
Как отмечают в "Укравтопроме", по показателю довоенного мая 2021 г. регистрации новых коммерческих авто отстают на 11%.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Лучший результат месяца показала марка Renault.
В ТОП-5 мая на рынке коммерческих автомобилей вошли:
1. RENAULT – 327 ед.;
2. VOLKSWAGEN – 81 ед.;
3. MERCEDES-BENZ – 66 ед.;
4. CITROEN – 66 ед.;
5. PEUGEOT – 52 ед.
"Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 4122 новых машин, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - подчеркнули в "Укравтопроме".
Отметим, в апреле 2023 года на украинском рынке новых грузовых и специальных автомобилей было реализовано 931 машину.