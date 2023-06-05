В Украине растет спрос на новые грузовики: ТОП-5 марок

В мае на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и специальные) было реализовано 955 автомобилей. Это лучший результат за последние 15 месяцев.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что по сравнению с маем прошлого года, регистрации в этом сегменте авторынка увеличились вдвое, а относительно апреля этого года - на 2,6%.

Как отмечают в "Укравтопроме", по показателю довоенного мая 2021 г. регистрации новых коммерческих авто отстают на 11%.

Лучший результат месяца показала марка Renault.

В ТОП-5 мая на рынке коммерческих автомобилей вошли:

1. RENAULT – 327 ед.;

2. VOLKSWAGEN – 81 ед.;

3. MERCEDES-BENZ – 66 ед.;

4. CITROEN – 66 ед.;

5. PEUGEOT – 52 ед.

"Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 4122 новых машин, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - подчеркнули в "Укравтопроме".

Отметим, в апреле 2023 года на украинском рынке новых грузовых и специальных автомобилей было реализовано 931 машину.