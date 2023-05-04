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Ринок нових вантажівок в Україні зростає: ТОП марок за квітень
У квітні 2023 року на українському ринку нових вантажних та спеціальних автомобілів було реалізовано 931 машину. Цей показник став найкращим за останні 13 місяців. Про це повідомляє "Укравтопром".
Порівняно з квітнем 2022 року, реєстрації в цьому сегменті авторинку збільшилися майже втричі, а відносно березня 2023 року – на 16%.
Найбільше реєстрацій комерційних автівок у квітні мали такі марки:
- Renault – 289 одиниць;
- Mercedes-Benz – 69 одиниць;
- Citroen – 64 одиниці;
- Peugeot – 62 одиниці;
- Volkswagen – 61 одиниця.
Загалом із початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнився на 3167 нових машин. Це на 36% більше, ніж за аналогічний період минулого року.Підписуйтесь на наш Telegram канал