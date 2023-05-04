Ринок нових вантажівок в Україні зростає: ТОП марок за квітень

У квітні 2023 року на українському ринку нових вантажних та спеціальних автомобілів було реалізовано 931 машину. Цей показник став найкращим за останні 13 місяців. Про це повідомляє "Укравтопром".

Порівняно з квітнем 2022 року, реєстрації в цьому сегменті авторинку збільшилися майже втричі, а відносно березня 2023 року – на 16%.

Найбільше реєстрацій комерційних автівок у квітні мали такі марки:

Renault – 289 одиниць;

Mercedes-Benz – 69 одиниць;

Citroen – 64 одиниці;

Peugeot – 62 одиниці;

Volkswagen – 61 одиниця.

Загалом із початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнився на 3167 нових машин. Це на 36% більше, ніж за аналогічний період минулого року.