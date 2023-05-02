У МВС розповіли, коли купівля-продаж авто стане доступною в "Дії"

Увесь процес купівлі-продажу авто стане доступним через сервіс "Дія" у вересні 2023 року. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтервʼю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, для цього процесу будуть потрібні лише продавець, покупець і два смартфони в них.

"Ліквідуємо обов'язкову технічну експертизу – людям не потрібно буде стояти в чергах, давати можливі хабарі – технічна експертиза залишиться тільки при першій реєстрації автомобіля і за бажанням покупця автомобіля, який захоче перевірити технічний стан авто", – розповів мінстр.

При цьому він зазначив, що реєстрація автомобіля в автосалоні буде можлива вже в червні.

"Людина приходить в автосалон, купує автомобіль і отримує там техпаспорт і номерний знак. Тобто, в сервісний центр громадянину не потрібно буде приїжджати", – пояснив Клименко.

Крім того, буде скасовано транзитні номери, яких видавалося на рік приблизно півтора мільйона.

"У серпні плануємо ввести онлайн-купівлю номерних знаків. Кожен громадянин зможе перевірити, які знаки є в наявності, забронювати онлайн на 10 діб і придбати у зручний час", – сказав урядовець.