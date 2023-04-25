- Категорія
- ІТ та Телеком
- Дата публікації
-
У "Дії" з'явилася нова послуга для водіїв: як скористатися
У "Дії" доопрацювали послугу шерингу автомобіля. Відтепер автівкою можна не тільки поділитися, а й скасувати шеринг за кілька кліків.
Про це повідомила пресслужба Мінцифри.
Як зазначається, скористатися сервісом може як власник авто, так і належний користувач.
Щоб скористатися послугою, власники транспортних засобів мають: авторизуватися у "Дії", вибрати "послуги", потім "шеринг авто" і далі — скасувати шеринг.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Якщо ви належний користувач і хочете ініціювати скасування, необхідно:
- авторизуватися у "Дії",
- перейти до "Меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу",
- вибрати "Відмовитися від користування авто",
- натиснути "Почати" та пошерити сформований екран із запитом власнику для підтвердження.
"Скасування відбудеться автоматично — і техпаспорт зникне з "Дії" належного користувача. Усе швидко та зрозуміло", - наголосили у Мінцифри.
Нагадаємо, у "Дії" 23 березня запустили бета-тест скасування шерингу, якщо це більше неактуально або, якщо потрібно призначити належним користувачем іншу людину.