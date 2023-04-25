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Категорія
ІТ та Телеком
Дата публікації

У "Дії" з'явилася нова послуга для водіїв: як скористатися

У "Дії" з'явилася нова послуга для водіїв: як скористатися
У "Дії" доопрацювали послугу шерингу автомобіля.

У "Дії" доопрацювали послугу шерингу автомобіля. Відтепер автівкою можна не тільки поділитися, а й скасувати шеринг за кілька кліків.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Як зазначається, скористатися сервісом може як власник авто, так і належний користувач. 

Щоб скористатися послугою, власники транспортних засобів мають: авторизуватися у "Дії", вибрати "послуги", потім "шеринг авто" і далі — скасувати шеринг.

Якщо ви належний користувач і хочете ініціювати скасування, необхідно:

  • авторизуватися у "Дії",
  • перейти до "Меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу",
  • вибрати "Відмовитися від користування авто",
  • натиснути "Почати" та пошерити сформований екран із запитом власнику для підтвердження.

"Скасування відбудеться автоматично — і техпаспорт зникне з "Дії" належного користувача. Усе швидко та зрозуміло", - наголосили у Мінцифри.

Нагадаємо, у "Дії" 23 березня запустили бета-тест скасування шерингу, якщо це більше неактуально або, якщо потрібно призначити належним користувачем іншу людину.

Автор:
Ніна Комащенко