У "Дії" з'явилася нова послуга для водіїв: як скористатися

У "Дії" доопрацювали послугу шерингу автомобіля. Відтепер автівкою можна не тільки поділитися, а й скасувати шеринг за кілька кліків.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Як зазначається, скористатися сервісом може як власник авто, так і належний користувач.

Щоб скористатися послугою, власники транспортних засобів мають: авторизуватися у "Дії", вибрати "послуги", потім "шеринг авто" і далі — скасувати шеринг.

Якщо ви належний користувач і хочете ініціювати скасування, необхідно:

авторизуватися у "Дії",

перейти до "Меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу",

вибрати "Відмовитися від користування авто",

натиснути "Почати" та пошерити сформований екран із запитом власнику для підтвердження.

"Скасування відбудеться автоматично — і техпаспорт зникне з "Дії" належного користувача. Усе швидко та зрозуміло", - наголосили у Мінцифри.

Нагадаємо, у "Дії" 23 березня запустили бета-тест скасування шерингу, якщо це більше неактуально або, якщо потрібно призначити належним користувачем іншу людину.