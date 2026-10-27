Європейські фермери скорочують закупівлю добрив: як високі ціни загрожують майбутньому врожаю

Європейські аграрії змушені суттєво обмежувати закупівлі добрив, оскільки висока вартість ресурсів знижує попит, що потенційно ставить під загрозу майбутню врожайність сільськогосподарських культур.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

За даними аналітичного агентства ICIS, закупівлі азотних добрив наразі на 20% нижчі за звичні сезонні показники. Попит на фосфати, необхідні для розвитку кореневої системи рослин, впав щонайменше на 30%.

Падіння попиту відбувається після екстремальної спеки та посухи, які вже завдали шкоди врожаю. Ситуацію ускладнює війна в Ірані, яка спричинила стрибок цін на ресурси, зокрема на дизельне паливо.

Дороге паливо та логістичні збої б'ють по ринку

Імпорт добрив до ЄС за дев'ять місяців скоротився на 25% порівняно з середнім показником за останні п'ять років і склав 13,8 млн тонн.

Найбільше скорочення імпорту зафіксовано у ключових аграрних країнах: у Німеччині показник впав на 56%, у Польщі — на 50%, а у Франції — на 43%.

Внутрішнє виробництво добрив у Європі також опинилося під тиском через високі ціни на природну сировину. Додатковим чинником невизначеності залишаються логістичні перебої на торговельних шляхах через Чорне море та Ормузьку протоку.

Аналітики попереджають про складну весняну посівну

Фермери ще мають час надолужити закупівлі до початку весняного внесення азоту для озимих пшениці та ріпаку наприкінці лютого, а також ярих культур навесні. Проте аналітики Rabobank застерігають, що ризики зростають у міру наближення весни через високе навантаження на ланцюги постачання.

Окрім цього, з січня на імпорт добрив до ЄС почне поширюватися вуглецевий збір на кордоні, що потенційно збільшить витрати аграріїв у період зростаючої залежності від зовнішніх постачальників.

Нагадаємо, на українському ринку комплексних добрив зафіксовано зростання цін на окремі види продукції. Головними чинниками коригування прайсів стали скорочення пропозиції фосфатних добрив у Європі та підвищення цін польськими виробниками.