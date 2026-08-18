Європа втрачає врожай через спеку: фермери яких країн постраждали найбільше

Тривала спека та відсутність опадів спричинили падіння врожайності в Європі. У Франції збір кукурудзи впав на 35%, а загальні збитки аграрного сектору Італії вже оцінюють у понад €3 млрд.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Guardian.

Європейські фермери заявляють про зниження врожайності овочів, зернових культур, кормів для тварин та виробництва молока.

Овочева криза у Франції

У Франції виробники овочів заявили про значне скорочення врожаїв порівняно з попередніми роками. Дефіцит становить:

25% для кабачків;

35% для салату;

40% для гороху;

60% для броколі;

від 50% до 100% для артишоків.

"Овочевий сектор стикається з історичною кризою", — заявили у Prince de Bretagne, організації, яка об'єднує понад 1300 виробників овочів у Бретані. Там закликали до термінових заходів через падіння врожайності та якості частини культур.

Проблеми із зерном, яйцями і кормами

Через спеку та нестачу опадів постраждала і кукурудза. Міністерство сільського господарства Франції прогнозує, що її врожай у 2026 році становитиме близько 9 млн тонн — приблизно на 35% менше, ніж у 2025 році.

Частково це пов'язано з тим, що фермери почали вирощувати більше інших культур, зокрема соняшник. Водночас на врожай кукурудзи вплинула спека під час важливих етапів росту рослин.

Також висока температура повітря вплинула на птахівничу галузь Франції. Виробництво яєць скоротилося через підвищену смертність птиці на фермах під час червневої спеки. Добовий обсяг виробництва наразі на 1 мільйон яєць нижчий за норму.

Через нестачу кормів проблеми можуть виникнути і у тваринництві. За температури понад 25°C молочні корови можуть знижувати надої. Французькі виробники повідомляють про падіння виробництва молока на 10-15%.

Крім того Статистична служба Міністерства сільського господарства Франції Agreste повідомила, що виробництво сіна для зимового корму приблизно на 30% нижче за середній показник 1989-2018 років.

Французький уряд пообіцяв надати негайну допомогу аграріям у розмірі €145 млн.

Ситуація в Італії та Іспанії

В Італії посухою охоплено 60% сільськогосподарських земель. Урожайність кукурудзи, рису, сої, овочів та фруктів упала, а виробництво молока скоротилося на 20%. Витрати сектору, враховуючи збитки від пожеж і штормів, вже перевищують €3 млрд.

Особливо постраждала долина річки По — осередку 80% італійського виробництва рису. Через міління річки фермери зрошують посіви лише раз на два тижні.

В Іспанії врожай зернових у Кастильї-і-Леоні впав на 35%, у регіоні Мадрид — на 49%, в Андалусії — на 24%. Виробництво овечого молока знизилося на 6,5%, козячого — на 10,8%. Винороби прогнозують падіння випуску вина на 20% у 2026 році.

Нагадаємо, червнева хвиля спеки в Європі призвела до втрати понад 2 млрд євро від вартості врожаю зернових культур. Найбільших збитків зазнали сільськогосподарські сектори Франції та Угорщини.