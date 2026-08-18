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Европа теряет урожай из-за жары: фермеры каких стран пострадали больше всего

жара, урожай
Жара в Европе ударила по сельскому хозяйству / Freepik

Длительная жара и отсутствие осадков повлекли за собой падение урожайности в Европе. Во Франции сбор кукурузы упал на 35%, а общий ущерб аграрному сектору Италии уже оценивают более чем в €3 млрд.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Guardian.

Европейские фермеры заявляют о понижении урожайности овощей, зерновых культур, кормов для животных и производства молока.

Овощной кризис во Франции

Во Франции производители овощей заявили о значительном сокращении урожаев по сравнению с предыдущими годами. Дефицит составляет:

  • 25% для кабачков;
  • 35% для салата;
  • 40% для гороха;
  • 60% для брокколи;
  • от 50 до 100% для артишоков.

"Овощной сектор сталкивается с историческим кризисом", - заявили в Prince de Bretagne , организации, объединяющей более 1300 производителей овощей в Бретани. Там призвали к срочным мерам из-за падения урожайности и качества части культур.

Проблемы с зерном, яйцами и кормами

Из-за жары и нехватки осадков пострадала и кукуруза. Министерство сельского хозяйства Франции прогнозирует, что ее урожай в 2026 году составит около 9 млн. тонн — примерно на 35% меньше, чем в 2025 году.

Отчасти это связано с тем, что фермеры начали выращивать больше других культур, включая подсолнечник. В то же время, на урожай кукурузы повлияла жара во время важных этапов роста растений.

Также высокая температура воздуха повлияла на птицеводческую отрасль Франции. Производство яиц сократилось из-за повышенной смертности птицы на фермах во время июньской жары. Суточный объем производства на 1 миллион яиц ниже нормы.

Из-за нехватки кормов проблемы могут возникнуть и в животноводстве. При температуре свыше 25° C молочные коровы могут снижать надои. Французские производители сообщают о падении производства молока на 10–15%.

Кроме того, Статистическая служба Министерства сельского хозяйства Франции Agreste сообщила, что производство сена для зимнего корма примерно на 30% ниже среднего показателя 1989-2018 годов.

Французское правительство пообещало оказать немедленную помощь аграриям в размере €145 млн.

Ситуация в Италии и Испании

В Италии засухой охвачены 60% сельскохозяйственных земель. Урожайность кукурузы, риса, сои, овощей и фруктов упала, а производство молока сократилось на 20%. Расходы сектора, учитывая ущерб от пожаров и штормов, уже превышают €3 млрд.

Особенно пострадала долина реки По – ячейки 80% итальянского производства риса. Из-за мельницы реки фермеры орошают посевы только раз в две недели.

В Испании урожай зерновых в Кастильи и Леоне упал на 35%, в регионе Мадрид — на 49%, в Андалусии — на 24%. Производство овечьего молока снизилось на 6,5%, козьего - на 10,8%. Виноделы прогнозируют падение выпуска вина на 20% в 2026 году.

Напомним, июньская волна жары в Европе привела к потере более 2 млрд евро от стоимости урожая зерновых культур. Наибольшие убытки понесли сельскохозяйственные секторы Франции и Венгрии.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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