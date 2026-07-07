Жара в Европе сократила производство молока: как фермеры спасают бизнес

Жара в Европе начала давить на молочный сектор. Европейские переработчики молока уже фиксируют первые признаки понижения поставок сырья.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Foodagribusiness.world .

Хотя в некоторых регионах падение пока минимальное, качественные показатели молока — уровень жира и белка — уже пошли вниз, что сигнализирует о неизбежном сокращении производства в ближайшее время.

В частности, нидерландская компания Vreugdenhil Dairy Foods сообщает, что объемы заготовки стабильны, однако статистика отстает на несколько дней от реального положения дел из-за трехдневного цикла сбора сырья на фермах.

По данным переработчика, удерживать позицию помогает лишь то, что фермеры оперативно обеспечивают надлежащий микроклимат в коровниках и корректируют рацион животных дополнительными кормами.

Другой молочный гигант — FrieslandCampina — фиксирует более существенное, чем обычно, сезонное падение производства, хотя конкретных цифр пока не называет.

"Эффективными оказались меры, которые фермеры предпринимали в последнее время: установка мощных вентиляторов, систем опрыскивания и улучшение теплоизоляции коровников", - отмечают в компании.

Кроме того, производители изменяют подходы к выпасу. Чтобы спасти скот от теплового стресса, коров все чаще выпускают на пастбища ночью, а днем держат в прохладных помещениях. Кооператив официально поддерживает такую практику и настоятельно рекомендует избегать дневного выпаса в пиковые часы летнего зноя.

Если Нидерланды спасаются технологиями, то в других странах ЕС жара ударила по молочному бизнесу гораздо сильнее. В Бельгии некоторые фермеры наблюдали падение производства на 25% или больше. Молочный фермер Дамиен Ван Ромпу управляет фермой со 120 коровами в Женаппе, Валлония. До начала жары они производили 3500 литров молока в день.

Молочные фермеры во Франции и Германии ощущают последствия жары. Немецкий молочный фермер Йозеф Прюйс, проживающий в Краненбурге, расположенный неподалеку от границы с Неймегеном, наблюдает падение производства, несмотря на вентиляторы и систему опрыскивания в своем коровнике, сообщает WDR.

Кроме того, коровы больше не идут в доильный робот самостоятельно, поэтому ему приходится пасти их там. Его надои сократились со среднего показателя 37 л до 33-34 л в день.

Снижение предложения сырья на европейском рынке в разгар лета может усилить давление на закупочные цены, что впоследствии отразится на стоимости готовой молочной продукции в ЕС.

Напомним, более 60% молочно-товарных ферм в Украине нуждаются в глубокой модернизации для соответствия европейским стандартам благополучия животных. Наибольшие затраты приходятся на старые предприятия – модернизация может стоить от €500-1200 на одну корову, а общий объем инвестиций оценивается примерно в €219 млн.