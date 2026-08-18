Украинцы могут потерять пенсию после переезда за границу: что нужно знать

Украинский страховой стаж сам по себе не гарантирует, что пенсионер сможет получать пенсию после переезда за границу. В отдельных случаях Пенсионный фонд может отказать в назначении или перерасчете выплат или прекратить уже назначенную пенсию.

Как пишет Delo.ua, рассказала в комментарии РБК-Украина юрист АО "Виннер Партнерс" Марина Камилова.

Она подчеркнула, что ключевое значение имеют правила, предусмотренные международным соглашением Украины с конкретным государством.

Основания отказа ПФУ

Эксперт отметила, что важно различать отказ в назначении или перерасчете пенсии и прекращении уже назначенных выплат. Основанием для отказа в выплате пенсии за границей могут быть:

отсутствие международного договора о социальном обеспечении со страной проживания,

несоблюдение условий соответствующего соглашения,

неподтвержденный страховой стаж,

ненадлежащий статус нахождения личности.

Если со страной проживания нет соответствующего соглашения или оно предусматривает пропорциональный принцип выплаты, пенсия по общему правилу может прекращаться или выплачиваться только в части, соответствующей страховому стажу, приобретенному в Украине.

Камилова уточнила, что если пенсия уже назначена, основанием для прекращения выплат может стать выезд пенсионера на постоянное проживание в страну, с которой у Украины нет соответствующего договора. Еще одной причиной может быть непрохождение обязательной ежегодной физической идентификации.

"Если договор предусматривает выплату пенсии по принципу территориальности, выплату осуществляет государство проживания, а выплата со стороны Украины прекращается с момента обретения нового статуса", – пояснила юрист.

Проблемы также могут возникнуть, если пенсионер вовремя не сообщил Пенсионному фонду об изменении места жительства или статуса, не предоставил необходимые подтверждающие документы, предоставил недостоверные сведения о страховом стаже или заработке или не прошел идентификацию.

Будет ли сохраняться украинская пенсия за границей

Таким образом, сам факт наличия страхового стажа в Украине не означает, что пенсионер будет автоматически получать украинскую пенсию за границей. Это зависит от условий международного договора с конкретным государством и соблюдения установленного порядка.

Перед переездом юрист советует заранее выяснить, какие именно правила действуют в стране будущего проживания, ознакомиться с полным текстом соответствующего двустороннего соглашения и получить официальные разъяснения Пенсионного фонда. Это позволит определить, будет ли сохраняться украинская пенсия, в каком размере и при каких условиях выплаты могут быть прекращены.

Пенсии в Украине

Правительство работает над пенсионной реформой, которая должна обеспечить более справедливые выплаты. Предполагается, что украинцы получат три пенсии вместо одной, а минимальная вырастет до 6 тысяч гривен.

По данным Пенсионного фонда, на 1 июля 2026 года в Украине насчитывалось 9,98 млн пенсионеров. Количество пенсионеров с начала года уменьшилось на 190,5 тысячи — больше, чем за весь 2025 год. Средняя пенсия составляет 7273 грн, а каждый четвертый пенсионер получает около 3,5 тысячи гривен.

Кроме того, каждый четвертый пенсионер продолжает работать – 2,8 млн человек (28%).

При этом средняя пенсия в Украине сейчас составляет лишь 27% от средней заработной платы, тогда как должна быть не менее 40%. Для сравнения, в странах ЕС этот показатель составляет 58%: в Польше это 57%, Румынии – 48%, Греции – 78%.