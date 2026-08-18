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Украинцы могут потерять пенсию после переезда за границу: что нужно знать

пенсионер
Пенсию за границей могут отменить / Depositphotos

Украинский страховой стаж сам по себе не гарантирует, что пенсионер сможет получать пенсию после переезда за границу. В отдельных случаях Пенсионный фонд может отказать в назначении или перерасчете выплат или прекратить уже назначенную пенсию.

Как пишет Delo.ua, рассказала в комментарии   РБК-Украина   юрист АО "Виннер Партнерс" Марина Камилова.

Она подчеркнула, что ключевое значение имеют правила, предусмотренные международным соглашением Украины с конкретным государством.

Основания отказа ПФУ

Эксперт отметила, что важно различать отказ в назначении или перерасчете пенсии и прекращении уже назначенных выплат. Основанием для отказа в выплате пенсии за границей могут быть:

  • отсутствие международного договора о социальном обеспечении со страной проживания,
  • несоблюдение условий соответствующего соглашения,
  • неподтвержденный страховой стаж,
  • ненадлежащий статус нахождения личности.

Если со страной проживания нет соответствующего соглашения или оно предусматривает пропорциональный принцип выплаты, пенсия по общему правилу может прекращаться или выплачиваться только в части, соответствующей страховому стажу, приобретенному в Украине.

Камилова уточнила, что если пенсия уже назначена, основанием для прекращения выплат может стать выезд пенсионера на постоянное проживание в страну, с которой у Украины нет соответствующего договора. Еще одной причиной может быть непрохождение обязательной ежегодной физической идентификации.

"Если договор предусматривает выплату пенсии по принципу территориальности, выплату осуществляет государство проживания, а выплата со стороны Украины прекращается с момента обретения нового статуса", – пояснила юрист.

Проблемы также могут возникнуть, если пенсионер вовремя не сообщил Пенсионному фонду об изменении места жительства или статуса, не предоставил необходимые подтверждающие документы, предоставил недостоверные сведения о страховом стаже или заработке или не прошел идентификацию.

Будет ли сохраняться украинская пенсия за границей

Таким образом, сам факт наличия страхового стажа в Украине не означает, что пенсионер будет автоматически получать украинскую пенсию за границей. Это зависит от условий международного договора с конкретным государством и соблюдения установленного порядка.

Перед переездом юрист советует заранее выяснить, какие именно правила действуют в стране будущего проживания, ознакомиться с полным текстом соответствующего двустороннего соглашения и получить официальные разъяснения Пенсионного фонда. Это позволит определить, будет ли сохраняться украинская пенсия, в каком размере и при каких условиях выплаты могут быть прекращены.

Пенсии в Украине  

Правительство работает над   пенсионной реформой, которая должна обеспечить более справедливые выплаты. Предполагается, что украинцы получат три пенсии вместо одной, а минимальная вырастет до 6 тысяч гривен.

По данным Пенсионного фонда, на 1 июля 2026 года в Украине насчитывалось 9,98 млн пенсионеров. Количество пенсионеров с начала года уменьшилось на 190,5 тысячи — больше, чем за весь 2025 год. Средняя пенсия составляет 7273 грн, а каждый четвертый пенсионер получает около 3,5 тысячи гривен.

Кроме того, каждый четвертый пенсионер продолжает работать – 2,8 млн человек (28%).

При этом средняя пенсия в Украине сейчас составляет лишь 27% от средней заработной платы, тогда как должна быть не менее 40%. Для сравнения, в странах ЕС этот показатель составляет 58%: в Польше это 57%, Румынии – 48%, Греции – 78%.

Автор:
Светлана Манько

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