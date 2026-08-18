Українці можуть втратити пенсію після переїзду за кордон: що потрібно знати

Український страховий стаж сам по собі не гарантує, що пенсіонер зможе отримувати пенсію після переїзду за кордон. В окремих випадках Пенсійний фонд може відмовити у призначенні чи перерахунку виплат або припинити вже призначену пенсію.

Як пише Delo.ua, про розповіла в коментарі РБК-Україна юристка АО "Віннер Партнерс" Марина Камілова.

Вона наголосила, що ключове значення мають правила, передбачені міжнародною угодою України з конкретною державою.

Підстави відмови ПФУ

Експертка зауважила, що важливо розрізняти відмову у призначенні або перерахунку пенсії та припинення вже призначених виплат. Підставами для відмови у виплаті пенсії за кордоном можуть бути:

відсутність міжнародного договору про соціальне забезпечення з країною проживання,

недотримання умов відповідної угоди,

непідтверджений страховий стаж,

неналежний статус перебування особи.

Якщо з країною проживання немає відповідної угоди або вона передбачає пропорційний принцип виплати, пенсія, за загальним правилом, може припинятися або виплачуватися лише в частині, що відповідає страховому стажу, набутому в Україні.

Камілова уточнила, що якщо пенсію вже призначено, підставою для припинення виплат може стати виїзд пенсіонера на постійне проживання до країни, з якою Україна не має відповідного договору. Ще однією причиною може бути непроходження обов'язкової щорічної фізичної ідентифікації.

"Якщо договір передбачає виплату пенсії за принципом територіальності, виплату здійснює держава проживання, а виплата з боку України припиняється з моменту набуття нового статусу", – пояснила юристка.

Проблеми також можуть виникнути, якщо пенсіонер вчасно не повідомив Пенсійний фонд про зміну місця проживання чи статусу, не подав необхідні підтверджуючі документи, надав недостовірні відомості про страховий стаж або заробіток чи не пройшов ідентифікацію.

Чи зберігатиметься українська пенсія за кордоном

Таким чином, сам факт наявності страхового стажу в Україні не означає, що пенсіонер автоматично отримуватиме українську пенсію за кордоном. Це залежить від умов міжнародного договору з конкретною державою та дотримання встановленого порядку.

Перед переїздом юристка радить заздалегідь з'ясувати, які саме правила діють у країні майбутнього проживання, ознайомитися з повним текстом відповідної двосторонньої угоди та отримати офіційні роз'яснення Пенсійного фонду. Це дозволить визначити, чи зберігатиметься українська пенсія, у якому розмірі та за яких умов виплати можуть бути припинені.

Пенсії в Україні

Уряд працює над пенсійною реформою, яка має забезпечити більш справедливі виплати. Передбачається, що українці отримуватимуть три пенсії замість однієї, а мінімальна зросте до 6 тисяч гривень.

За даними Пенсійного фонду, станом на 1 липня 2026 року в Україні нараховувалося 9,98 млн пенсіонерів. Кількість пенсіонерів з початку року зменшилася на 190,5 тисяч — більше, ніж за весь 2025 рік. Середня пенсія становить 7 273 грн, а кожен четвертий пенсіонер отримує близько 3,5 тисячі гривень.

Крім того, кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати — 2,8 млн людей (28%).

При цьому середня пенсія в Україні наразі становить лише 27% від середньої заробітної плати, тоді як має бути не менше ніж 40%. Для порівняння, у країнах ЄС цей показник становить 58%: у Польщі це 57%, у Румунії – 48%, у Греції – 78%.