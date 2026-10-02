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У Києві на місяць частково перекриють Броварський проспект: схема обмежень

Будівництво нового шляхопроводу біля станції метро "Чернігівська" у Києві
Будівництво нового шляхопроводу біля станції метро "Чернігівська" у Києві / "Автострада"

У Дніпровському районі столиці вводяться тимчасові обмеження руху транспорту на одній із магістральних вулиць. Із 3 до 31 жовтня частково обмежуватимуть рух Броварським проспектом. 

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення КМДА.

Зазначається, що дорожні служби розпочинають поточний ремонт дорожнього покриття.

Як зазначають у КК "Київавтодор", фахівці Дніпровського ШЕУ оновлюватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від транспортної розв’язки на перетині з вулицею Будівельників до транспортної розв’язки поблизу станції метро "Чернігівська".

Роботи виконуватимуть поетапно із частковим перекриттям проїзної частини, аби мінімізувати затори.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв завчасно враховувати ці зміни під час планування своїх щоденних маршрутів.

Фото 2 — У Києві на місяць частково перекриють Броварський проспект: схема обмежень

Нагадаємо, у Києві запроваджено тимчасові обмеження руху автотранспорту через мости столиці під час повітряної тривоги. Логістика між лівим і правим берегами суттєво змінена задля безпеки громадян.

Автор:
Тетяна Бесараб

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