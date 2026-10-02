Обмеження руху в Києві під час тривоги: які мости перекрито

У Києві запроваджено тимчасові обмеження руху автотранспорту через мости столиці під час повітряної тривоги. Логістика між лівим і правим берегами суттєво змінена задля безпеки громадян.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення КМДА.

Як працюють мости під час повітряної тривоги

За оновленою інформацією, рух транспорту на мостах організовано таким чином:

Дарницький міст: рух здійснюється лише однією смугою у напрямку з правого на лівий берег.

рух здійснюється лише однією смугою у напрямку з правого на лівий берег. Міст Метро: рух транспорту повністю перекрито з лівого на правий берег.

рух транспорту повністю перекрито з лівого на правий берег. Подільський мостовий перехід: рух також перекрито у напрямку з лівого на правий берег.

Водночас Південний міст залишається повністю закритим для руху приватного автотранспорту та метрополітену постійно — як під час повітряних тривог, так і у звичайному режимі після низки ворожих атак.

Міська влада та правоохоронці закликають водіїв із розумінням поставитися до вимушених обмежень та завчасно планувати свої маршрути поїздки столицею.

Удари по Південному мосту

Російські війська двічі атакували Південний міст у Києві ввечері 1 жовтня, а вранці 2 жовтня зафіксували нове влучання. Після ударів рух метро та наземного громадського транспорту мостом призупинили.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки були пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену. Після атаки фахівці метрополітену знеструмили колію, а рух поїздів метро та наземного транспорту через міст зупинили.

Увечері, 2 жовтня, зафіксовано чергове влучання в Південний міст у Києві. Об'єкт зазнав ударів після серії попередніх атак з боку російських військ.

В КМДА зазначають, що наразі очікуються експертні висновки профільних наукових інститутів на запит Мінінфраструктури щодо подальшої експлуатації мосту та відновлення руху метрополітену ним.