На Північному мосту на два тижні обмежать рух пішоходів: де саме

У Києві з 23 вересня до 7 жовтня частково обмежать рух пішоходів Північним мостом. Обмеження діятимуть у напрямку з лівого на правий берег Дніпра, у бік станції метро "Почайна".

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення КМДА.

Обмеження пов'язані з ремонтом перильного огородження мосту, який виконуватимуть фахівці КП "Київавтошляхміст".

Роботи проводитимуть щодня з 8:30 до 20:00.

У міській владі рекомендують пішоходам враховувати тимчасові зміни під час планування маршруту.

Нагадаємо, у липні на Північному мосту вже обмежували рух через ремонтні роботи. Тоді тимчасові обмеження стосувалися автомобільного транспорту.