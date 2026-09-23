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На Північному мосту на два тижні обмежать рух пішоходів: де саме
У Києві з 23 вересня до 7 жовтня частково обмежать рух пішоходів Північним мостом. Обмеження діятимуть у напрямку з лівого на правий берег Дніпра, у бік станції метро "Почайна".
Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення КМДА.
Обмеження пов'язані з ремонтом перильного огородження мосту, який виконуватимуть фахівці КП "Київавтошляхміст".
Роботи проводитимуть щодня з 8:30 до 20:00.
У міській владі рекомендують пішоходам враховувати тимчасові зміни під час планування маршруту.
Нагадаємо, у липні на Північному мосту вже обмежували рух через ремонтні роботи. Тоді тимчасові обмеження стосувалися автомобільного транспорту.