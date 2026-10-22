Проєкт "Армія відновлення" забезпечив понад 84 тисячі тимчасових робочих місць

За дев’ять місяців 2026 року роботодавці в межах проєкту "Армія відновлення" створили понад 84 тисячі тимчасових робочих місць, а більш як 3 тисячі учасників згодом працевлаштувалися на постійні вакансії. На реалізацію програми спрямували майже 838 млн грн.

Як пише Dilo, про це повідомила Державна служба зайнятості України.

Де уклали найбільше договорів

Державна служба зайнятості уклала з роботодавцями 7,9 тисячі договорів на суспільно корисні роботи. Найбільше угод підписали в Харківській області — 670, на Чернігівщині — 613.

Середня тривалість робіт становила 26 днів. Найкоротше вони тривали на Закарпатті — у середньому 19 днів, найдовше — на Херсонщині, де цей показник сягнув 49 днів.

Які роботи виконують учасники

Серед найпоширеніших напрямів — забезпечення життєдіяльності людей, які постраждали внаслідок бойових дій, а також ремонт і відновлення об’єктів, необхідних для роботи громад. За кожним із цих напрямів зазначено по 6,9 тисячі робіт.

На Херсонщині учасники програми допомагають Благодійному фонду Святого Мартіна де Поррес. Організація готує безкоштовні обіди, пече хліб і надає послуги соціальної пральні. Залучені через службу зайнятості працівники допомагають забезпечувати ці послуги для місцевих жителів.

Участь у програмі може стати шляхом до постійної роботи. Найбільше людей, які після суспільно корисних робіт отримали постійні вакансії, припадає на клієнтів служби зайнятості в Донецькій області — 334 особи.

Раніше повідомлялося. що до програми "Армія відновлення" долучилося понад 33,5 тисячі жителів Київської області. На оплату їхньої праці за цей період було спрямовано майже 270 мільйонів гривень.