"Армія відновлення": за три роки понад 33,5 тис. мешканців Київщини взяли участь у програмі

За три роки функціонування програми «Армія відновлення» до неї долучилося понад 33,5 тисячі жителів Київської області. На оплату їхньої праці за цей період було спрямовано майже 270 мільйонів гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Хто може долучитися до робіт

До суспільно корисних робіт можуть бути залучені працездатні особи, які за віком і станом здоров’я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану, зокрема:

зареєстровані безробітні та інші незайняті громадяни, у тому числі внутрішньо переміщені особи;

працівники підприємств, які не залучені до виконання мобілізаційних завдань (за погодженням з керівником);

громадяни, зайняті в особистому селянському господарстві;

студенти та учні професійно-технічних закладів;

самозайняті особи.

Крім того, за працівниками зберігається попереднє місце роботи (посада) на період виконання таких робіт.

Що роблять учасники "Армії відновлення":

упорядковують і відновлюють прибережні смуги, водойми, парки;

готують дрова для опалювального сезону;

шиють одяг і ремонтують військову амуніцію;

готують їжу довготривалого зберігання для потреб Збройних Сил України;

плетуть маскувальні сітки, фасують гуманітарну допомогу тощо.

За виконання робіт учасники отримують заробітну плату не нижчу за мінімальну та сплачений стаж до майбутньої пенсії.

Що таке "Армія відновлення"?

"Армія відновлення" — це не просто проєкт, а потужний рух, який допомагає людям і країні вистояти в складні часи. Він сприяє відбудові інфраструктури, створює робочі місця для безробітних та внутрішньо переміщених осіб. Сприяє економічному відновленню країни.

Нагадаємо, станом на серпень в межах урядового проєкту "Армія відновлення" було видано понад 73 тисячі направлень для тимчасово безробітних українців та внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з початку року. На оплату їхньої праці спрямовано 671 мільйон гривень.

Додамо, Україні для відновлення протягом наступного десятиліття знадобиться 524 млрд доларів. Ця сума майже втричі перевищує прогнозований ВВП країни на 2024 рік і є вищою за попередню оцінку минулого року в 486 млрд доларів. Внаслідок руйнувань було пошкоджено або знищено 13% житлового фонду, що становить 2,5 мільйона домогосподарств.