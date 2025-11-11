"Армия восстановления": за три года более 33,5 тыс. жителей Киевской области приняли участие в программе

За три года функционирования программы «Армия восстановления» к ней присоединилось более 33,5 тысяч жителей Киевской области. На оплату их труда за этот период было направлено около 270 миллионов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

Кто может приобщиться к работам

К общественно полезным работам могут быть привлечены трудоспособные лица, по возрасту и состоянию здоровья не имеющие ограничений к работе в условиях военного положения, в частности:

зарегистрированные безработные и другие незанятые граждане, включая внутренне перемещенные лица;

работники предприятий, не привлеченных к выполнению мобилизационных задач (по согласованию с руководителем);

граждане, занятые в личном крестьянском хозяйстве;

студенты и учащиеся профессионально-технических заведений;

самозанятые лица.

Кроме того, за работниками сохраняется прежнее место работы (должность) на период выполнения таких работ.

Что делают участники "Армии восстановления":

упорядочивают и восстанавливают прибрежные полосы, водоемы, парки;

готовят дрова для отопительного сезона;

шьют одежду и ремонтируют военную амуницию;

готовят пищу длительного хранения для нужд Вооруженных сил Украины;

плетут маскировочные сетки, фасуют гуманитарную помощь и т.д.

При выполнении работ участники получают заработную плату не ниже минимальной и оплаченного стажа к будущей пенсии.

Что такое "Армия восстановления"?

"Армия восстановления" - это не просто проект, а мощное движение, помогающее людям и стране выстоять в сложные времена. Он способствует восстановлению инфраструктуры, создает рабочие места для безработных и внутри перемещенных лиц. Содействует экономическому восстановлению страны.

Напомним, на август в рамках правительственного проекта "Армия восстановления" было выдано более 73 тысяч направлений для временно безработных украинцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с начала года. На оплату их труда направлен 671 миллион гривен.

Добавим, Украине для восстановления в течение следующего десятилетия понадобится 524 миллиарда долларов. Эта сумма почти втрое превышает прогнозируемый ВВП страны на 2024 год и выше предыдущей оценки в прошлом году в 486 млрд долларов. В результате разрушений было повреждено или уничтожено 13% жилищного фонда, что составляет 2,5 миллиона домохозяйств.