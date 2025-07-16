"Армия восстановления": с начала года безработные получили 73 тысяч направлений на работу

С начала года в рамках правительственного проекта "Армия восстановления" было выдано более 73 тысяч направлений для временно безработных украинцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). На оплату их труда направлен 671 миллион гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной службы занятости.

По данным службы, участники проекта вовлечены в выполнение различных задач: они помогают людям, пострадавшим от войны, участвуют в восстановлении важной инфраструктуры, а также в строительстве оборонных сооружений для нужд Вооруженных сил Украины. При этом каждый регион реализует программу в соответствии со своим планом, согласованным с местными военными администрациями.

Оплата труда составляет около 12 тысяч гривен в месяц (до 1,5 минимальных заработных плат за полнолуние работы).

Направления работы

Наиболее распространенными направлениями работ являются:

разгрузка, фасовка и доставка гуманитарной помощи;

предоставление социальных услуг ВПЛ;

вспомогательные работы по нуждам ВСУ;

разбор завалов, восстановление жилых домов, расчистка автомобильных и железнодорожных путей;

устройство блокпостов и фортификаций; строительство защитных сооружений;

укрепление дамб и т.д.

В каких регионах направлений выдано больше всего?

Общественно полезные работы активно проходят в 19 регионах Украины. Самые активные среди них – настоящие лидеры восстановления:

Харьковская область - 40 тысяч направлений;

Донецкая область - 32 тысяч направлений;

Киевская область - 31 тысяч направлений.

Что такое "Армия восстановления"?

"Армия восстановления" - это не просто проект, а мощное движение, помогающее людям и стране выстоять в сложные времена. Он способствует восстановлению инфраструктуры, создает рабочие места для безработных и внутри перемещенных лиц. Содействует экономическому восстановлению страны.

Напомним, по оценкам Всемирного банка, Донецкая область наиболее пострадавший регион из-за войны. Потребность в восстановлении составляет почти 78 млрд долларов. С начала года Правительство выделило 3,6 млрд грн на проекты быстрого восстановления и развития Донецкой области.