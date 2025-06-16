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"Армия восстановления": с начала года уже более 65 тысяч безработных получили направление на работу

работник, строительная техника
В рамках проекта "Армия восстановления" было выдано более 65 тысяч направлений на работу. / Freepik

С начала года в рамках проекта "Армия восстановления" было выдано более 65 тысяч направлений для временно безработных украинцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). На оплату их труда направлен 631 миллион гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Службы занятости Украины.

Участники проекта привлекаются к выполнению различных задач: они помогают людям, пострадавшим от войны, участвуют в восстановлении важной инфраструктуры, а также в строительстве оборонных сооружений для нужд ВСУ.

Каждая область реализует программу в соответствии со своим планом. Стоит отметить, что для многих украинцев это не просто краткосрочная занятость, это возможность получить новые практические навыки и опыт в разных сферах.

Служба занятости предлагает вакансии в рамках госпроекта состоящим на учете. Оплата труда составляет до 1,5 минимальных заработных плат, что на сегодняшний день эквивалентно 12 тысячам гривен за полный месяц работы.

Наиболее активными регионами в выдаче таких направлений стали:

  • Харьковская область — 39 тысяч направлений;
  • Донецкая область — 31 тысяча направлений;
  • Киевская область — 30 тысяч направлений.

Как отметили в Службе занятости, инициатива помогает восстанавливать страну, создавая возможности для безработных и внутренне перемещенных лиц. Участники проекта возвращаются к активной жизни и поддерживают свои общины, укрепляя страну в условиях войны.

Напомним, к концу мая в рамках проекта "Армия восстановления" было выдано 58 тысяч направлений на работу для временно безработных украинцев и незанятых ВПЛ. На оплату их труда направлено 539 миллионов гривен.

Автор:
Татьяна Ковальчук