"Армия восстановления": с начала года 58 тысяч украинцев получили направление на работу

В рамках проекта "Армия восстановления" с начала 2025 было выдано 58 тысяч направлений на работу для временно безработных украинцев и незанятых внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). На оплату их труда направлено 539 миллионов гривен.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Службы занятости Украины.

Участники программы вовлечены в выполнение различных задач — от помощи пострадавшим от боевых действий до масштабных работ по восстановлению критически важной инфраструктуры. Каждый регион имеет свои приоритеты, которые определяются в сотрудничестве военных администраций в зависимости от актуальных потребностей.

Служба занятости предлагает тем, кто состоит на учете, возможность получать работу с заработной платой до 12 тысяч гривен ежемесячно.

Наиболее распространенными направлениями работ являются:

обеспечение жизнедеятельности пострадавших граждан и ВПЛ;

оказание помощи маломобильным группам;

разгрузка, фасовка и доставка гуманитарной помощи;

предоставление социальных услуг ВПЛ;

вспомогательные работы по нуждам ВСУ;

разбор завалов, восстановление жилых домов, расчистка автомобильных и железнодорожных путей;

обустройство и укрепление блокпостов и фортификаций;

строительство защитных сооружений и укрепление дамб.

Пока общественно полезные работы активно проводятся в 19 регионах Украины, среди которых есть тройка лидеров:

Харьковская область — 39 тыс. направлений;

Донецкая область — 31 тыс. направлений;

Киевская область — 29 тыс. направлений.

Как отметили в Службе занятости, благодаря участникам программы восстанавливаются города и села, а вместе с тем укрепляется экономика.

Напомним, по состоянию на апрель в рамках проекта " Армия восстановления " 45 тысяч временно безработных украинцев и ВПЛ получили направление на оплачиваемые общественные работы.