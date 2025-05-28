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"Армия восстановления": с начала года 58 тысяч украинцев получили направление на работу
В рамках проекта "Армия восстановления" с начала 2025 было выдано 58 тысяч направлений на работу для временно безработных украинцев и незанятых внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). На оплату их труда направлено 539 миллионов гривен.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Службы занятости Украины.
Участники программы вовлечены в выполнение различных задач — от помощи пострадавшим от боевых действий до масштабных работ по восстановлению критически важной инфраструктуры. Каждый регион имеет свои приоритеты, которые определяются в сотрудничестве военных администраций в зависимости от актуальных потребностей.
Служба занятости предлагает тем, кто состоит на учете, возможность получать работу с заработной платой до 12 тысяч гривен ежемесячно.
Наиболее распространенными направлениями работ являются:
- обеспечение жизнедеятельности пострадавших граждан и ВПЛ;
- оказание помощи маломобильным группам;
- разгрузка, фасовка и доставка гуманитарной помощи;
- предоставление социальных услуг ВПЛ;
- вспомогательные работы по нуждам ВСУ;
- разбор завалов, восстановление жилых домов, расчистка автомобильных и железнодорожных путей;
- обустройство и укрепление блокпостов и фортификаций;
- строительство защитных сооружений и укрепление дамб.
Пока общественно полезные работы активно проводятся в 19 регионах Украины, среди которых есть тройка лидеров:
- Харьковская область — 39 тыс. направлений;
- Донецкая область — 31 тыс. направлений;
- Киевская область — 29 тыс. направлений.
Как отметили в Службе занятости, благодаря участникам программы восстанавливаются города и села, а вместе с тем укрепляется экономика.
Напомним, по состоянию на апрель в рамках проекта " Армия восстановления " 45 тысяч временно безработных украинцев и ВПЛ получили направление на оплачиваемые общественные работы.