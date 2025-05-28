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"Армія відновлення": від початк року 58 тисяч українців отримали направлення на роботу
У межах проєкту "Армія відновлення" з початку 2025 року було видано 58 тисяч направлень на роботу для тимчасово безробітних українців та незайнятих внутрішньо переміщених осіб (ВПО). На оплату їхньої праці спрямовано 539 мільйонів гривень.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Служби зайнятості України.
Учасники програми залучені до виконання різноманітних завдань — від допомоги постраждалим від бойових дій до масштабних робіт із відновлення критично важливої інфраструктури. Кожен регіон має свої пріоритети, які визначаються у співпраці військових адміністрацій, залежно від актуальних потреб.
Служба зайнятості пропонує тим, хто перебуває на обліку, можливість отримувати роботу із заробітною платою до 12 тисяч гривень щомісяця.
Найпоширенішими напрямами робіт є:
- забезпечення життєдіяльності постраждалих громадян та ВПО;
- надання допомоги маломобільним групам;
- розвантаження, фасування та доставка гуманітарної допомоги;
- надання соціальних послуг ВПО;
- допоміжні роботи для потреб ЗСУ;
- розбір завалів, відновлення житлових будинків, розчищення автомобільних доріг та залізничних колій;
- облаштування та укріплення блокпостів і фортифікацій;
- будівництво захисних споруд та укріплення дамб.
Наразі суспільно корисні роботи активно проводяться в 19 регіонах України, серед яких є трійка лідерів:
- Харківська область — 39 тис. направлень;
- Донецька область — 31 тис. направлень;
- Київська область — 29 тис. направлень.
Як зазначили у Службі зайнятості, завдяки учасникам програми відновлюються міста й села, а разом із цим зміцнюється економіка.
Нагадаємо, станом на квітень у рамках проєкту "Армія відновлення" 45 тисяч тимчасово безробітних українців та ВПО отримали направлення на оплачувані громадські роботи.