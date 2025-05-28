"Армія відновлення": від початк року 58 тисяч українців отримали направлення на роботу

У межах проєкту "Армія відновлення" з початку 2025 року було видано 58 тисяч направлень на роботу для тимчасово безробітних українців та незайнятих внутрішньо переміщених осіб (ВПО). На оплату їхньої праці спрямовано 539 мільйонів гривень.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Служби зайнятості України.

Учасники програми залучені до виконання різноманітних завдань — від допомоги постраждалим від бойових дій до масштабних робіт із відновлення критично важливої інфраструктури. Кожен регіон має свої пріоритети, які визначаються у співпраці військових адміністрацій, залежно від актуальних потреб.

Служба зайнятості пропонує тим, хто перебуває на обліку, можливість отримувати роботу із заробітною платою до 12 тисяч гривень щомісяця.

Найпоширенішими напрямами робіт є:

забезпечення життєдіяльності постраждалих громадян та ВПО;

надання допомоги маломобільним групам;

розвантаження, фасування та доставка гуманітарної допомоги;

надання соціальних послуг ВПО;

допоміжні роботи для потреб ЗСУ;

розбір завалів, відновлення житлових будинків, розчищення автомобільних доріг та залізничних колій;

облаштування та укріплення блокпостів і фортифікацій;

будівництво захисних споруд та укріплення дамб.

Наразі суспільно корисні роботи активно проводяться в 19 регіонах України, серед яких є трійка лідерів:

Харківська область — 39 тис. направлень;

Донецька область — 31 тис. направлень;

Київська область — 29 тис. направлень.

Як зазначили у Службі зайнятості, завдяки учасникам програми відновлюються міста й села, а разом із цим зміцнюється економіка.

Нагадаємо, станом на квітень у рамках проєкту "Армія відновлення" 45 тисяч тимчасово безробітних українців та ВПО отримали направлення на оплачувані громадські роботи.