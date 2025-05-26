Інклюзивний ринок праці: уряд працює над новою Стратегією зайнятості

У Міністерстві економіки презентували ключові напрями нової Стратегії зайнятості. Документ має на меті створити рівні можливості для всіх, зокрема через кар’єрне консультування, підтримку ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та сприяння інклюзивному працевлаштуванню.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

Як зміниться ринок праці в Україні

Повномасштабна війна суттєво трансформувала український ринок праці, створивши нові виклики для працевлаштування. Все більше громадян стикаються з труднощами у пошуку роботи через втрату здоров’я, складні життєві обставини чи соціальну вразливість. Найбільше це стосується ветеранів, людей з інвалідністю, жінок, осіб старшого віку, внутрішньо переміщених осіб та українців за кордоном, наголошують в пресслужбі.

За офіційними даними, в Україні зареєстровано близько 4,65 млн ВПО, з яких майже 2 млн — працездатного віку. Тим часом за межами країни перебуває понад 6,9 млн українських громадян. На тлі цих викликів Україна покращує свої позиції в міжнародних рейтингах: у 2024 році країна піднялася на 63-тє місце в індексі гендерної рівності Всесвітнього економічного форуму, що є прогресом порівняно з 2023 роком.

За словами заступниці міністра економіки Тетяни Бережної, повноцінне економічне відновлення України можливе лише за умов активної участі всіх соціальних груп у ринку праці. З цією метою уряд працює над новою Стратегією зайнятості, яка передбачає створення рівних можливостей, зокрема через перекваліфікацію, навчання, адаптацію робочих місць і розвиток інклюзивного середовища. Інклюзивність, наголошує вона, — не опція, а необхідність для сталого зростання економіки.

Під час робочої зустрічі учасники обговорили ключові перешкоди, які заважають окремим групам населення ефективно інтегруватися в ринок праці. Серед основних бар’єрів було названо:

невизнання бойового досвіду ветеранів як професійної кваліфікації, що ускладнює їхнє повернення до мирної професійної діяльності;

як професійної кваліфікації, що ускладнює їхнє повернення до мирної професійної діяльності; низький рівень працевлаштування серед людей з інвалідністю та відсутність належного доступу до адаптованого робочого середовища;

та відсутність належного доступу до адаптованого робочого середовища; гендерна нерівність , зокрема суттєвий розрив у зарплатах і професійну сегрегацію;

, зокрема суттєвий розрив у зарплатах і професійну сегрегацію; обмежений доступ до житла та мобільність для ВПО, що створює додаткові труднощі в пошуку стабільної роботи.

У відповідь на ці виклики були запропоновані низка рішень, які можуть сприяти покращенню ситуації:

розвиток кар’єрного консультування, програм стажування та професійної перепідготовки ;

; стимулювання роботодавців до створення інклюзивних умов праці та залучення до роботи осіб із вразливих категорій;

до створення інклюзивних умов праці та залучення до роботи осіб із вразливих категорій; запровадження механізмів перекваліфікації для ветеранів ще під час їхньої служби;

ще під час їхньої служби; підтримка інтеграційних програм для внутрішньо переміщених осіб, жінок, людей з інвалідністю та українців, які наразі перебувають за кордоном.

Обговорення стало частиною ширшої роботи над новою Стратегією зайнятості, яка має на меті зробити ринок праці більш доступним, рівноправним та гнучким до нових соціальних реалій.

Нагадаємо, майже 1500 УБД та осіб з інвалідністю скористалися програмою безоплатного навчання. Найпопулярніші професії та освітні програми серед учасників: психологія, домедична підготовка, керування БПЛА, підприємництво та бізнес-планування.