Як повномасштабна війна змінила український ринок праці: які професії стали затребуваними, а хто залишився без роботи

Повномасштабна війна суттєво трансформувала український ринок праці, змінивши попит на різні спеціальності. Хоча загальна кількість вакансій на початку 2025 року майже повернулася до довоєнного рівня, це не означає, що ситуація стабілізувалася.

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Про це йдеться в дослідженні Work.ua.

Деякі професії опинилися на піку затребуваності, тоді як інші втратили попит. Аналітики Work.ua порівняли дані щодо вакансій у січні 2022 року та лютому 2025 року, щоб з'ясувати, які спеціальності зараз у дефіциті, а які – майже зникли з ринку праці.

Попит на військових, медиків і юристів зріс у десятки разів

Очікувано, найбільше зростання кількості вакансій відбулося у сфері оборони. До початку повномасштабного вторгнення військовий рекрутинг не мав окремої категорії на Work.ua, а зараз понад 600 підрозділів розміщують там майже 9 000 вакансій. Серед найзатребуваніших професій:

демінер – з 1 до 377 вакансій;

стрілець – з 3 до 735;

командир міномета – з 1 до 135;

інженер дронів – з 5 до 202;

оператор дрона – з 18 до 702;

оператор відділення – з 6 до 198.

Значне зростання попиту спостерігається і в медичній сфері. ВООЗ попереджала, що через війну в Україні зросте захворюваність на інфекційні хвороби, а також погіршиться загальний стан здоров’я населення. Водночас через мобілізацію та міграцію спостерігається гострий дефіцит медичних кадрів, що є загальносвітовою тенденцією.

За останні три роки попит на медичних фахівців виріс так:

епідеміолог – +200%;

анестезіолог – +170%;

реабілітолог – +152%;

невропатолог – +147%;

уролог – +145%;

хірург – +144%;

травматолог – +103%.

Також значно збільшилася кількість вакансій у сфері юриспруденції.

Айтівці опинилися серед найбільш постраждалих категорій

Попри довготривалий попит на IT-спеціалістів у попередні роки, війна суттєво вдарила по цій сфері: кількість вакансій у лютому 2025 року зменшилася на 36% порівняно з довоєнним періодом. Найбільше скорочення відбулося у таких категоріях:

Game Developer – -87%;

Java Developer – -86%;

JavaScript Developer – -84%;

Android Developer – -83%;

iOS Developer – -81%;

верстальник – -75%;

геймдизайнер – -71%.

Ця тенденція характерна не лише для України. Світові техногіганти, такі як Meta, Microsoft, Amazon, у 2022–2024 роках також провели масові скорочення персоналу, що призвело до значного зростання конкуренції на глобальному ринку.

Також спостерігається спад попиту на спеціалістів бачимо в 12 категоріях.

Громадський сектор і благодійні організації вийшли на новий рівень

За останні три роки кількість вакансій у неприбуткових і благодійних організаціях зросла в 10 разів. Навіть після призупинення фінансування проєктів USAID в Україні 27 січня 2025 року ситуація залишилася стабільною.

Попит на такі спеціальності виріс значно:

директор благодійного фонду – +500%;

грантрайтер – +406%;

координатор – +53%;

Попит на викладачів іноземних мов зріс, а на перекладачів – впав

За час повномасштабної війни значно побільшало вакансій для викладачів іноземних мов, що пояснюється масовою міграцією українців за кордон. Водночас попит на перекладачів скоротився, що може бути пов’язано зі скороченням співпраці з іноземними компаніями та зростанням використання ШІ для автоматизованого перекладу.

викладач польської – +195%, перекладач польської – -25%;

викладач іспанської – +183%, перекладач іспанської – -24%;

викладач французької – +112%, перекладач французької – -57%;

викладач німецької – +82%, перекладач німецької – -71%;

викладач англійської – +7%, перекладач англійської – -85%.

Також повністю зникли вакансії для перекладачів рідкісних мов, таких як японська, грецька, корейська та датська.

Попит на спеціалістів з ментального здоров’я зростає

Через війну українці частіше звертаються до психологів. Якщо у 2022 році до спеціалістів з ментального здоров’я зверталися лише 7% опитаних, то на початку 2025 року цей показник зріс до 17%.

Відповідно, попит на психологів і психіатрів суттєво збільшився:

психіатр – +156%;

психолог – +149%.

Дерусифікація ринку праці: вакансії, пов'язані з російською мовою, зникли

На Work.ua майже не залишилося вакансій, пов’язаних з російською мовою. Також зменшився попит на спеціалістів, які працювали з російським софтом, зокрема 1С:

аналітик 1С – -57%;

адміністратор 1С – -57%;

програміст 1С – -58%;

вчитель російської мови – -90%;

вчитель російської літератури – жодної вакансії у 2025 році.

Туристична сфера все ще не оговталася: вакансій значно менше

Спочатку пандемія, потім повномасштабне вторгнення — сфера туризму за останні 5 років мала чимало викликів. Це вплинуло на попит на деяких спеціалістів:

візовий менеджер (-81%);

екскурсовод (-70%);

менеджер з туризму (-53%);

покоївка (-41%);

адміністратор готелю (-22%).

Сучасні тенденції з розвитку ШІ й соцмереж впливають на попит

Війна — не єдиний чинник, який позначається на затребуваності професій. За останні 3 роки у світі технологій сталося чимало подій: від заяви керівника інстаграму Адама Моссері про те, що платформа тепер зосередиться на відеоконтенті, до офіційного релізу ChatGPT.

Це сприяло попиту на таких фахівців:

спеціаліст зі штучного інтелекту (з 1 до 15 вакансій, + 1 400%);

директ-менеджер (фахівець з обробки замовлень в інстаграм магазині, +596%);

медіабаєр (+98%);

відеомейкер (+88%);

відеомонтажер (+35%).

Нагадаємо, ситуація на ринку праці в Україні залишається складною. Всі сфери економічної діяльності стикаються з дефіцитом кадрів, а найбільш затребуваними наразі є робітничі професії.

Хоча, рівень офіційного безробіття в Україні скоротився і наприкінці 2024 року досяг історичного мінімуму, реальні цифри в 20 разів вищі.