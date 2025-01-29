Названо найзатребуваніші професії на ринку праці в Україні

Ситуація на ринку праці залишається складною. Всі сфери економічної діяльності стикаються з дефіцитом кадрів, а найбільш затребуваними наразі є робітничі професії.

Про це повідомила очільниця Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

Вона зауважила, що до війни на ринку була нестача вакансій, наразі – дефіциту кадрів.

"Зараз час працівника. Практично в усіх видах економічної діяльності є дефіцит кадрів і ми очікуємо подальший ріст конкуренції за працівників: збереження кадрів, пошук нових. Найбільші складності з укомплектуванням вакансій виникають у сфері транспорту, на будівництві, переробній промисловості", – підкреслила Жовтяк.

За її словами, наразі гостро стоїть питання пошуку кваліфікованих працівників, таких як: швачка, електромонтер з ремонту електроустаткування, сантехнік, електрик, монтер колії, слюсар аварійно-відновлювальних робіт, зварник, електрогазозварник, автослюсар тощо.

На думку Жовтняк, Україна багато років не популяризувала робітничі професії, які роками вважалися непрестижними, низькооплачуваними, тому необхідно змінити стереотип сприйняття профтехосвіти.

"Це виклик не лише для служби, а й бізнесу, центральних та регіональних органів влади. Я завжди і всюди говорю що, зокрема, зі школи потрібно починати профорієнтацію. Поступово зміни відбуваються. Шлях важкий, але маємо мету і завдання від роботодавців – підвищити престижність робітничої професії і забезпечити бізнес кваліфікованими працівниками", – наголосила директор Державної служби зайнятості.

За її словами, після закінчення війни відбуватиметься процес відновлення економіки і дуже затребуваними стануть спеціалісти у сфері будівництва та відбудови житла, відновлення енергетичної інфраструктури, водо- та газопостачання.

Також очікується і стрімка потреба у працівниках соціальної сфери та охорони здоров’я.

Жовтяк зазначила, що наразі простіше знайти роботу у великих містах – Львові, Києві. У столиці – третина всіх вакансій. Також багато пропозицій у Дніпропетровській та Одеській областях. Найважче – на прифронтових територіях.

Зауважимо, рівень офіційного безробіття в Україні скоротився і наприкінці 2024 року досяг історичного мінімуму. У грудні кількість зареєстрованих безробітних становила 94,2 тисячі, з них 75,8 тисячі (80%) – жінки.

Про ринок праці в Україні

Дефіцит кадрів в Україні стає однією з найгостріших проблем, з якими стикається економіка країни. Попит на кваліфікованих спеціалістів зростає, особливо у промисловому секторі, що створює значні виклики для підприємств.

Додамо, що наразі 2,5 мільйона українців є економічно неактивними. Це зокрема люди, які не можуть знайти роботу за своєю спеціальністю або через недостатні навички чи освіту.

Зауважимо, дефіцит кадрів охопив усі сфери й наразі є головною проблемою для бізнесу. Міністерство економіки проводило окреме дослідження і встановило, що українському ринку праці потрібно 4,5 мільйона додаткових працівників.