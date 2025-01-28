Які професії користуватимуться попитом на ринку праці в Україні у 2025 році

Попит на будівельників та кваліфікованих робітників різного профілю (слюсарі, механіки, електрики тощо) залишиться високим у 2025 році, адже дефіцит кадрів у виробництві тільки зростатиме.

Про це повідомляють фахівці OLX Робота, які підготували прогноз щодо сфер діяльності, які будуть найбільш затребуваними на ринку праці в Україні.

За оцінкою аналітиків, будівельний сектор продовжуватиме демонструвати стійкий попит саме через потребу відновлення інфраструктури країни.

"Будівельники загального профілю вже є в дефіциті серед кандидатів, про що свідчить наявний низький рівень відгуків з боку пошукачів. Чого не скажеш про вакансії різноробів у будівництві, які отримали найбільшу кількість відгуків саме в Київській області — понад 635 000", - зауважують експерти.

Зазначається, що робітники будівельних професій були найбільш високооплачуваними:

у Закарпатській області пропонували рекордні 40 000 грн на місяць

в Івано-Франківській — 37 500 грн

на Волині та Тернопільщині — 35 000 грн.

Як прогнозують фахівці, у сфері агробізнесу з’явиться потреба в розмінуванні десятки тисяч гектарів полів. Як наслідок — збільшиться попит на вузьких фахівців (саперів), які стануть “штатними одиницями” в агрокомпаніях. Разом з тим, необхідність в агрономах, ветеринарних спеціалістах та експертах з управління аграрними господарствами буде тільки зростати.

Виробничий сектор все швидше буде переходити на нові технології, створюючи можливості для операторів обладнання та машин, контролерів якості, а також спеціалістів з автоматизації та роботизації.

"І окремим напрямком розвитку стане оборонно-промисловий комплекс, який потребуватиме фахівців для розробки, виготовлення та обслуговування військової техніки. Це відкриє додаткові перспективи для інженерів-конструкторів, технологів, експертів з кібербезпеки та IT-спеціалістів", - зазначила керівниця напряму OLX Робота та Послуги Марія Абдулліна.

Вона додала, що при цьому попит на кваліфікованих робітників різного профілю (слюсарі, механіки, електрики тощо) залишиться високим у 2025 році. Адже через мобілізацію, міграцію або набуття воєнних травм і неможливість фізично виконувати певний обсяг робіт дефіцит кадрів у виробництві тільки зростатиме.

Як підкреслюють аналітики, розвиток сектору енергетики залежатиме від рівня інвестицій та темпу розвитку даної галузі в ризикованих для країни умовах.

"Враховуючи тенденцію минулого року, коли "електрик" увійшов до переліку професій, на які найбільше зросла оплата праці (+50% за 2024 рік), можливе зростання кількості кандидатів в цій галузі. А завдяки впровадженню у підприємства відновлюваних джерел енергії очікується підвищений попит на інженерів електротехніки, техніків сонячних та вітрових станцій, фахівців з енергетичного менеджменту", - прогнозують експерти.

Крім того, постійна потреба населення в медичних послугах та реабілітації підвищить попит у сфері охорони здоров’я на лікарів загальної практики, вузьких спеціалістів, медсестер, фельдшерів та окремо реабілітологів.

Про ринок праці в Україні

Дефіцит кадрів в Україні стає однією з найгостріших проблем, з якими стикається економіка країни. Попит на кваліфікованих спеціалістів зростає, особливо у промисловому секторі, що створює значні виклики для підприємств.

Додамо, що наразі 2,5 мільйона українців є економічно неактивними. Це зокрема люди, які не можуть знайти роботу за своєю спеціальністю або через недостатні навички чи освіту.

Зауважимо, дефіцит кадрів охопив усі сфери й наразі є головною проблемою для бізнесу. Міністерство економіки проводило окреме дослідження і встановило, що українському ринку праці потрібно 4,5 мільйона додаткових працівників.