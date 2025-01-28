Какие профессии будут пользоваться спросом на рынке труда в Украине в 2025 году

Спрос на строителей и квалифицированных рабочих разного профиля (слесари, механики, электричества и т.п.) останется высоким в 2025 году, ведь дефицит кадров в производстве будет только расти.

Об этом сообщают специалисты OLX Работа, которые подготовили прогноз по сферам деятельности, которые будут наиболее востребованными на рынке труда в Украине.

По оценке аналитиков, строительный сектор будет продолжать демонстрировать устойчивый спрос именно из-за необходимости восстановления инфраструктуры страны.

"Строители общего профиля уже есть в дефиците среди кандидатов, о чем свидетельствует имеющийся низкий уровень отзывов со стороны поисковиков. Чего не скажешь о вакансиях разнорабочих в строительстве, получивших наибольшее количество отзывов именно в Киевской области — свыше 635 000", — отмечают эксперты .

Отмечается, что работники строительных профессий были наиболее высокооплачиваемыми:

в Закарпатской области предлагали рекордные 40 000 грн. в месяц

в Ивано-Франковской — 37 500 грн

на Волыни и Тернопольщине — 35 000 грн.

Как прогнозируют специалисты, в сфере агробизнеса появится потребность в разминировании десятков тысяч гектаров полей. Как следствие, увеличится спрос на узких специалистов (саперов), которые станут "штатными единицами" в агрокомпаниях. Вместе с тем необходимость в агрономах, ветеринарных специалистах и экспертах по управлению аграрными хозяйствами будет только расти.

Производственный сектор все быстрее будет переходить на новые технологии, создавая возможности для операторов оборудования и машин, контролеров качества, а также специалистов автоматизации и роботизации.

"И отдельным направлением развития станет оборонно-промышленный комплекс, который потребует специалистов для разработки, изготовления и обслуживания военной техники. Это откроет дополнительные перспективы для инженеров-конструкторов, технологов, экспертов по кибербезопасности и IT-специалистов", — отметила руководитель направления OLX Работа и Услуги Мария Абдуллина.

Она добавила, что при этом спрос на квалифицированных рабочих разного профиля (слесари, механики, электричества и т.п.) останется высоким в 2025 году. Ведь из-за мобилизации, миграции или получения военных травм и невозможности физически выполнять определенный объем работ дефицит кадров в производстве будет только расти.

Как подчеркивают аналитики, развитие сектора энергетики будет зависеть от уровня инвестиций и темпа развития данной отрасли в рискованных для страны условиях.

"Учитывая тенденцию прошлого года, когда "электрик" вошел в перечень профессий, на которые больше выросла оплата труда (+50% за 2024 год), возможен рост количества кандидатов в этой отрасли. А благодаря внедрению у предприятия возобновляемых источников энергии ожидается повышенный спрос на инженеров электротехники, техников солнечных и ветровых станций, специалистов по энергетическому менеджменту", — прогнозируют эксперты.

Кроме того, постоянная потребность населения в медицинских услугах и реабилитации повысит спрос в сфере здравоохранения врачей общей практики, узких специалистов, медсестер, фельдшеров и отдельно реабилитологов.

О рынке труда в Украине

Дефицит кадров в Украине становится одной из острейших проблем, с которыми сталкивается экономика страны.

Добавим, что Сейчас 2,5 миллиона украинцев экономически неактивны. Это люди, которые не могут найти работу по своей специальности или из-за недостаточных навыков или образования.

Заметим, что дефицит кадров охватил все сферы и сейчас является главной проблемой для бизнеса. Министерство экономики проводило отдельное исследование и установило, что украинскому рынку труда требуется 4,5 миллиона дополнительных работников.