12,5 миллиона украинцев вне рынка труда: как государство планирует изменить ситуацию

Сотни тысяч экономически неактивных украинцев можно привлечь на рынок труда, предоставив им возможность освоить востребованную профессию, пройти переквалификацию или повысить квалификацию. Сейчас 2,5 миллиона украинцев экономически неактивны.

Об этом отметила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная во время бизнес-форума.

Рынок труда в Украине: основные цифры

Согласно исследованию, проведенному Институтом демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи, на сегодняшний день 13,3 миллиона украинцев работают, еще около миллиона активно ищут работу и готовы начать работать в ближайшее время.

В то же время 12,5 миллиона украинцев экономически неактивны. Как сообщила Бережная, это люди, которые не могут найти работу по своей специальности или из-за недостаточных навыков или образования.

В эту группу входят также студенты, люди, занимающиеся домашним хозяйством, вышедшие на пенсию пенсионеры, которые могли бы еще работать, женщины в декретном отпуске, а также люди с инвалидностью.

О переквалификации кадров

Украинцы могут воспользоваться учебными программами, введенными правительством, в частности в центрах профтехобразования Государственной службы занятости.

Ежегодно эти центры могут подготовить около двухсот тысяч специалистов, в которых нуждается бизнес, отмечает Бережная.

Заместитель министра экономики напомнила, что в настоящее время идет реформа центров профтехобразования, которая направлена на укрепление их способностей, в том числе через привлечение бизнеса в наблюдательные советы ЦПТО.

Это позволит предпринимателям влиять на подготовку специалистов, которые им нужны, корректировать учебные программы в соответствии с запросами бизнеса и их продолжительность, а также заказывать подготовку специалистов по новым профессиям.

О центрах профобразования

В настоящее время в Украине работают 8 центров профтехобразования Госслужбы занятости — в Одессе, Полтаве, Днепре, Ровно, Львове, Ивано-Франковске, Харькове, Сумах.

В центрах обучают специалистов по 98 рабочим профессиям и более 400 направлениям повышения квалификации.

Напомним, мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала важным вызовом для экономики, поэтому в Министерстве экономики предложили переквалифицировать женщин в те профессии, представители которых пошли воевать.

Добавим, что более 1000 женщин подали заявки на участие в пилотном проекте по подготовке водителей грузовиков. Этот проект не только предоставляет женщинам возможность получить водительское удостоверение необходимой категории, но и гарантирует им трудоустройство в транспортных компаниях.