Минэкономики предлагает переобучить женщин из-за дефицита рабочих рук в результате войны

Мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала важным вызовом для экономики, поэтому в Министерстве экономики предложили переквалифицировать женщин в те профессии, представители которых пошли воевать.

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Об этом рассказала министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Украина и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) начали диалог по разработке и реализации программ поддержки украинского бизнеса для восстановления энергетического сектора и переквалификации работников на более нужные на рынке труда профессии. Об этом шла речь на встрече министра экономики Украины с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

Руководитель ведомства рассказала, что сегодня для украинской экономики есть два критически важных вызова - это энергетические проблемы и нехватка рабочей силы.

По ее словам, сейчас необходимо уделить больше внимания программам переквалификации остающихся в тылу украинцев на профессии, которые пользуются максимальным спросом. В первую очередь речь идет о женщинах, которые уже сегодня овладевают когда-то чисто "мужскими" профессиями. Например, телохранителей, водителей грузовиков, автобусов или даже тракторов – таковы сейчас реалии рынка труда. Переквалификация специалистов, вместе с трудоустройством ветеранов – это главные вызовы для Правительства на рынке труда.

"ЕБРР рассмотрит возможность финансово поддержать реализацию соответствующих программ переквалификации как со стороны государства, так и со стороны украинского бизнеса", - подчеркнула Свириденко.

Говоря о втором вызове для украинской экономики, министр экономики отметила, что из-за российских обстрелов Украина потеряла часть генерирующих мощностей и сейчас происходят отключения света по всей стране, от которых страдают как бизнес, так и простые граждане. Обе эти категории нуждаются в финансировании для увеличения своей энергоэффективности и обеспечения энергетических потребностей.

"Правительство сейчас разрабатывает соответствующую программу льготного кредитования. Надеемся, что ЕБРР поддержит наши инициативы и со своей стороны поможет профинансировать проекты обновления энергетики Украины", - добавила министр экономики.

В ходе разговора стороны также обсудили подготовку Украины к новому отопительному сезону, а также вопросы закупки газа "Нефтегазом Украины".

Также стороны обсудили вопрос о возможности создания новых логистических маршрутов через соседние страны, а также расширения программ финансовой поддержки для малых и средних сельскохозяйственных предприятий.

В Украине обостряется ситуация с дефицитом кадров

Отметим, что дефицит кадров на рынке труда в Украине только обостряется, ведь вакансий становится все больше, количество соискателей незначительно, но уменьшается, поэтому конкуренция продолжает падать.

В частности, согласно исследованию Европейской Бизнес Ассоциации, 74% работодателей, опрошенных в рамках исследования рынка труда Украины, отметили, что испытывают дефицит кадров. Еще 17% опрошенных столкнулись с кадровым голодом частично.

Среди проблем, которые существуют на рынке труда Украины, работодатели назвали выгорание и усталость сотрудников, неготовность рекрутеров и работодателей к сотрудничеству с кандидатами 40+, диспропорции между зарплатными ожиданиями кандидатов и финансовыми возможностями бизнеса, отсутствие стратегического управления демографическими процессами.

По прогнозам экспертов, Украине не хватит до 4,5 миллиона рабочих рук уже к 2030 году. Исполнительный директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап добавил, что в течение шести лет 2 миллиона человек уйдут с рынка труда из-за старения и миграционных процессов.

По мнению эксперта, для решения проблемы дефицита кадров существуют два способа – либо найти эти миллионы рабочих рук, либо повышать производительность труда, чтобы сократить потребность в количестве специалистов. Как считает Криволап, государство должно стимулировать украинцев к возвращению из-за границы и изменить миграционную политику.

Добавим, что недостаток специалистов на отдельных предприятиях дорожной отрасли столицы достигает 28-30%.

А "Киевский метрополитен" вынужден из-за нехватки кадров увеличить интервал между поездами.

Кроме того, с острым дефицитом кадров столкнулось и КП "Киевпасстранс" – процент нехватки составляет уже 27% от необходимого количества работников.