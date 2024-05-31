После мобилизации дорожной отрасли столицы не хватает до 30% работников

Нехватка специалистов на отдельных предприятиях дорожной отрасли столицы достигает 28-30%.

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Об этом сообщает КК "Киевавтодор", передает пресс-служба Киевского городского совета.

Так, КП ШЭУ Голосеевского района имеет недостаток специалистов на уровне 30%, КП ШЭУ Днепровского района – 28%, КП ШЭУ Соломенского района – 18%.

Отмечается, что в рядах ВСУ находятся ориентировочно 17% дорожников от числа военнообязанных, и их количество постоянно увеличивается.

Какие профессии нужны больше всего

Наибольшая потребность в кадрах наблюдается в следующих профессиях:

водитель автотранспортных средств;

тракторист;

асфальтобетонщик;

машинист;

дорожный рабочий;

электрогазосварщик;

слесарь-электрик;

маляр-штукатур;

механик;

экономист;

юрисконсульт;

инженер по охране окружающей среды.

В КГГА отмечают, что отправлять резюме необходимо по электронной почте: [email protected].

"Киевский метрополитен" из-за дефицита работников меняет график движения поездов

На сегодняшний день у КП "Киевский метрополитен" из-за мобилизации возник острый дефицит специалистов рабочих профессий. Около 7% метрополитеновцев находятся в рядах ВСУ, и их количество постоянно увеличивается.

На предприятии открыто 83 вакансии машинистов электропоездов, электромехаников – 48, токарей и слесарей по соответствующим направлениям – 161. "Киевский метрополитен" постоянно проводит усиленную кадровую работу по привлечению специалистов. В частности, сотрудничает с учреждениями профильного образования и городским центром занятости.

Из-за нехватки кадров "Киевский метрополитен" вынужден в ближайшее время изменить графики движения поездов на всех линиях подземки.

Так, интервалы между поездами будут увеличены ориентировочно на одну минуту между "пиками" и на 45 секунд в "пиковые" часы.

Отметим, что ряд крупных компаний сетуют, что из-за мобилизации испытывают кадровый дефицит. К примеру, из-за того, что каждый шестой работник мобилизован в ряды ВСУ, группа "Метинвест" бизнесмена Рината Ахметова в некоторых сегментах не может выйти даже на показатели 50-60% своего довоенного производства.

В Украине обостряется ситуация с дефицитом кадров

Отметим, что дефицит кадров на рынке труда в Украине только обостряется, ведь вакансий становится все больше, количество соискателей незначительно, но уменьшается, поэтому конкуренция продолжает падать.

В частности, согласно исследованию Европейской Бизнес Ассоциации, 74% работодателей, опрошенных в рамках исследования рынка труда Украины, отметили, что испытывают дефицит кадров. Еще 17% опрошенных столкнулись с кадровым голодом частично.

Среди проблем, которые существуют на рынке труда Украины, работодатели назвали выгорание и усталость сотрудников, неготовность рекрутеров и работодателей к сотрудничеству с кандидатами 40+, диспропорции между зарплатными ожиданиями кандидатов и финансовыми возможностями бизнеса, отсутствие стратегического управления демографическими процессами.

По прогнозам экспертов, Украине не будет хватать до 4,5 миллионов рабочих рук уже к 2030 году. Исполнительный директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап добавил, что в течение шести лет 2 миллиона человек уйдут с рынка труда из-за старения и миграционных процессов.

По мнению эксперта, для решения проблемы дефицита кадров существуют два способа – либо найти эти миллионы рабочих рук, либо повышать производительность труда, чтобы сократить потребность в количестве специалистов. Как считает Криволап, государство должно стимулировать украинцев к возвращению из-за границы и изменить миграционную политику.

Фото: ua.depositphotos.com