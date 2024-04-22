Украине не будет хватать до 4,5 млн рабочих рук к 2030 году

Чтобы поддержать ежегодный рост ВВП к 2030 году на уровне 5-7%, Украине не будет хватать до 4,5 млн рабочих рук.

Об этом сообщил исполнительный директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап, пишет "Укринформ".

2 млн человек выйдут с рынка труда

"Чтобы быть экономически устойчивыми, чтобы восстанавливать наш ВВП ежегодно на 5-7%, нам до 2030 года не хватит от 3 до 4,5 млн рабочих рук", - отметил Криволап.

По его словам, к 2030 году 2 млн человек выйдут с рынка труда из-за старения и миграционных процессов.

Как решить проблему

По мнению эксперта, для решения проблемы дефицита кадров существуют два способа – либо найти эти миллионы рабочих рук, либо повышать производительность труда, чтобы сократить потребность в количестве специалистов.

Как считает Криволап, государство должно стимулировать украинцев к возвращению из-за границы и изменить миграционную политику.

"Около 30% бизнеса заявили о том, что отсутствие людей сдерживает их развитие. В промышленном секторе, например, в прошлом году был один кандидат на одну вакансию, сейчас на одну вакансию уже 0,7 кандидата. Поэтому предприниматели уже активно занимаются переобучением и переквалификацией собственных кадров, привлекают женщин к тем профессиям, где они раньше не были представлены, перестраивают инклюзию – создают условия для работы ветеранов, ВПЛ, людей с ограниченными возможностями", - подчеркнул Криволап.

Что касается повышения производительности труда, то, по мнению эксперта, это требует значительных инвестиций в оборудование, маркетинг, упаковку и т.д.

"С инвестициями в Украине всегда было плохо. Инвестиционному развитию мешает наша ситуация с верховенством права, с бизнес-климатом. И это также влияет на скорость нашего восстановления и, наконец, на нашу дальнейшую судьбу", - подытожил Криволап.

Для восстановления Украины занятость населения должна вырасти на 67%

Украина стоит перед вызовом обновления своего рынка труда. С началом войны количество работников в Украине уменьшилось на 21%, а количество ФЛП – на 49%. По подсчетам Министерства экономики, для восстановления Украины уровень занятости к 2032 году должен вырасти на 67%.

"Создание рынка труда, который будет соответствовать прогнозу Правительства по ВВП, уже стало одним из ключевых приоритетов экономической политики. Активные программы занятости, вроде ЄРабота, и другие государственные инициативы по поддержке занятости являются шагами в правильном направлении", – отмечает Денис Шемякин, директор Команды поддержки реформ Минэкономики.

По его словам, другой вектор развития – повышение производительности и автоматизации промышленности.

"Уже сейчас следует создавать плацдарм для развития робототехники на государственном уровне. Направлять инвестиции не только в количество рабочих мест, но и в качество. Скорость автоматизации и повышения производительности труда станет для нас решающим фактором", – убежден Шемякин.

Нехватка кадров

Кроме вызовов, связанных со спадом экономики во время войны, проблемами с логистикой и внутренним спросом, перед бизнесом стоит еще одна немаловажная проблема – нехватка кадров. Особенно остро это чувствуют компании, где большинство работников – мужчины трудоспособного возраста. И если малый бизнес более гибок, то крупному бизнесу часто приходится балансировать между сохранением производства и экономики страны и его защитой.

Так, Группа "Метинвест" бизнесмена Рината Ахметова в некоторых сегментах из-за дефицита кадров не может выйти даже на показатели 50-60% своего довоенного производства. Сейчас каждый шестой работник компании мобилизован в ряды ВСУ.