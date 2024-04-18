Автослесари получают больше всего: кого ищут работодатели в прифронтовых областях

Военные действия безусловно влияют на все сферы жизни Украины. Особенно это ощутимо в прифронтовых областях, где отдельные профессии стали востребованнее, чем в мирное время.

Об этом сообщила пресс-служба платформы OLX Украина, аналитики которой исследовали спрос на профессии в прифронтовых областях Украины.

Какие профессии востребованы в прифронтовых областях

Отмечается, что наиболее востребованной на рынке труда в регионах прифронтовых является профессия продавца или продавца консультанта .

"По состоянию на конец марта на платформе OLX было размещено 1 642 вакансии этой профессии. Медианная зарплата колеблется от 12 200 до 17 500 грн, в зависимости от области. Наибольший оклад предлагают в Донецкой области, а самый маленький - в Николаевской области", - отмечают аналитики.

Вторая по популярности профессия – водитель. В зависимости от региона медианная зарплата колеблется от 22 000 до 30 000 грн .

"Меньше всего получат водители в Донецкой, Николаевской и Запорожье - от 22 000 до 22 500 грн. На тысячу больше предлагают на Харьковщине. Самая высокая зарплата и Херсонщине - 30 000 грн. Суммарно в этих областях размещено 865 вакансий для водителей - 2 больше вакансии), а меньше всего на Херсонщине (16 вакансий)", - подчеркнули в OLX.

По данным аналитиков, профессия повара стала третьей по популярности. Медианная зарплата здесь меньше – от 10 625 грн в Херсонской области до 18 000 грн в Харьковской области.

Суммарно на платформе опубликовано 507 вакансий повара - больше всего на Харьковщине (177), а меньше всего на Херсонщине (20).

На Харьковщине также часто ищут швей и портных (256 вакансий), предлагая зарплату в 17 500 грн.

Среди высокооплачиваемых профессий аналитики отмечают профессию автослесаря – медиальная зарплата здесь начинается от 25 000 грн (Донецка область) и до 31 250 грн (на Херсонщине).

Наименее оплачиваемой является профессия уборщицы. В среднем здесь стоит ожидать зарплату от 7 500 до 9 000 гривен .

"В целом стоит отметить, что рынок труда в прифронтовых областях достаточно активен. Количество отзывов на разнообразные вакансии в марте на платформе OLX составило более 170 000. Рабочие профессии сегодня являются наиболее востребованными среди работодателей и не только в прифронтовых областях", - констатируют аналитики.

Ситуация на рынке труда

Бизнес более активно ищет новых работников, чем год назад. Количество вакансий растет, а некоторые компании, в первую очередь в сфере торговли и услуг, даже ожидают расширения штата.

Рынок труда имеет больше предложений работы для продавцов-консультантов, менеджеров по продажам, бухгалтеров, водителей, кассиров, поваров, грузчиков, менеджеров по работе с клиентами, администраторов, торговых представителей, кладовщиков.

Рост конкуренции за квалифицированных работников подталкивает предприятия к постепенному повышению заработных плат. В настоящее время средний показатель в Украине составляет 19 500 грн.

Ранее Delo.ua рассказывало, что дефицит кадров, особенно в отношении мужчин, привел к гендерным изменениям в некоторых компаниях. Из-за имеющейся проблемы с нехваткой персонала бизнеса приходится привлекать все больше женщин к работе на складах, в логистике, водителями. Для этого ритейл употребляет новейшие подходы в организации работы. Например, ведут диалог с поставщиками по уменьшению размеров и веса упаковок товаров.