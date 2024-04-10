На портале "Дія" работодатели могут оформить компенсацию за трудоустройство переселенцев

Работодатели, которые во время войны устроили на работу ВПЛ, теперь смогут оформить компенсацию за каждого нового сотрудника по обновленным условиям на портале "Дія".

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, на портале "Дія" снова доступна услуга оформления компенсации за трудоустройство переселенцев.

"Берите к себе на работу людей, которые из-за войны покинули дома, и подавайте заявление через портал Дія на компенсацию от государства", - отметил Федоров.

Министр сообщил, что на портале улучшили услугу, и теперь выплаты будут не только за первый и второй месяц работы человека, но и за третий.

"А если взяли на работу ВПЛ с инвалидностью, то компенсация будет за первые полгода работы - раньше такой услуги не было", - отметил Федоров.

Размер компенсации – 8 тысяч гривен в месяц, это минимальная зарплата. Выплата будет изменяться, если изменится минималка.

Как получить выплату

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на портале "Дія" в кабинете гражданина.

"Дія" найдет вас в перечне получателей выплат Пенсионного фонда.

Проверьте данные, выберите период компенсации и предоставите информацию о внутренне перемещенном лице. При выборе периода получения компенсации за второй месяц подтвердите дальнейшее трудоустройство.

Введите расчетный счет для получения денежных средств.

Проверьте заявление и подпишите его с помощью КЭП.

Заявление автоматически будет направлено в Государственный центр занятости и работодатель получит средства.

В "Дію" вернули сервисы для ВПЛ

В " Дії" снова работает сервис для оформления справки ВПЛ и денежной помощи. Теперь все это можно оформить за несколько кликов сразу на всю семью.

Справка ВПЛ появится рядом с другими цифровыми документами, а средства будут поступать на карту "Поддержка" того, кто подавал одно заявление для всех.

В Минцифре отмечают, что сервис доступен только для украинцев, у которых еще нет справки ВПЛ.

Напомним, комплексная услуга для ВПЛ на портале "Дія" была недоступна с 1 ноября 2023 года из-за проведения обновлений.