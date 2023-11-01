Комплексную услугу для ВПЛ в "Дії" обновляют: что изменится

Комплексная услуга для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на портале "Действие" будет недоступна с 1 ноября из-за проведения обновлений.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

После того, как обновление заработает, можно будет подать заявление на получение статуса ВПЛ сразу на всю семью. Также можно будет оформить выплаты на детей вынужденных переселенцев, родившихся после переезда в семью.

Если гражданам необходимо будет получить справку ВПЛ или оформить помощь, пока сервис в "Дії" не работает, они смогут сделать это офлайн.

Отмечается, что после обновления системы изменятся условия выплат финансовой помощи. Она будет сфокусирована на находящихся в сложных обстоятельствах гражданах. Для тех граждан, которые получали помощь раньше, она сохранится еще несколько месяцев.

"Если вы получали помощь раньше, то вы будете получать ее еще в течение нескольких месяцев. Правительство с 1 августа продлило выплаты еще на полгода. Далее помощь будет продлена тем гражданам, которые отвечают условиям", - говорится в сообщении.

В Минцифре добавили, что без изменений будут работать услуги по изменению фактического места жительства и отмене статуса ВПЛ.

Добавим, в сервис государственных услуг "Дії" систематически добавляют новые возможности для внутренне перемещенных лиц. Минцифры зафиксировало, что некоторыми из них граждане стали пользоваться более активно, чем в оффлайне.

Напомним, для внутренне перемещенных лиц услугу смены места жительства в приложении "Дія" запустили в декабре 2022 года. Недавно в приложении начали бета-тестирование обновленной услуги изменения места жительства для всех граждан.