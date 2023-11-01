Комплексну послугу для ВПО в "Дії" оновлюють: що зміниться

Комплексна послуга для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на порталі "Дія" буде недоступна з 1 листопада через проведення оновлень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Після того, як оновлення запрацює, можна буде подати заяву на отримання статусу ВПО одразу на всю родину. Також можна буде оформити виплати на дітей вимушених переселенців, які народилися після переїзду сім'ї.

Якщо громадянам необхідно буде отримати довідку ВПО чи оформити допомогу, поки сервіс у "Дії" не працює, вони зможуть зробити це офлайн.

Зазначається, що після оновлення у системі зміняться умови виплат фінансової допомоги. Вона буде сфокусована на громадянах, які перебувають у складних обставинах. Для тих громадян, які одержували допомогу раніше, вона збережеться ще протягом кількох місяців.

"Якщо ви отримували допомогу раніше, то ви одержуватимете її ще протягом кількох місяців. Уряд з 1 серпня продовжив виплати ще на пів року. Далі допомогу буде продовжено тим громадянам, які відповідають умовам", - йдеться в повідомленні.

У Мінцифри додали, що без змін працюватимуть послуги по зміні фактичного місця проживання та скасування статусу ВПО.

Додамо, в сервіс державних послуг "Дія" систематично додають нові можливості для внутрішньо переміщених осіб. Мінцифри зафіксувало, що деякими з них громадяни почали користуватися активніше, ніж в офлайні.

Нагадаємо, для внутрішньо переміщених осіб послугу зміни місця проживання в застосунку "Дія" запустили в грудні 2022 року. Нещодавно також у застосунку розпочали бета-тестування оновленої послуги зміни місця проживання для всіх громадян.