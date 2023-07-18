Українці понад 200 тисяч разів скасували довідку ВПО через "Дію": в Мінцифри звітують про результати цифровізації

В сервіс державних послуг "Дія" систематично додають нові можливості для внутрішньо переміщених осіб. Мінцифри зафіксувало, що деякими з них громадяни почали користуватися активніше, ніж в офлайні.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Станом на середину липня понад 200 тисяч разів українці скасували довідку переселенця та 110 тисяч змінили місце проживання.

Комплексною послугою для ВПО в застосунку "Дія" скористалися вже понад 1,4 млн українців. А за першу добу роботи послуги скасуванням довідки ВПО в "Дії" нею скористалися більше українців, ніж за місяць в офлайні.

"Раніше, щоб отримати держпослуги для переселенців, треба було йти до органів соцзахисту фізично. І робити це при кожному переїзді у випадку зі зміною місця проживання. Зі скасуванням довідки — люди частіше не доходили до держорганів офлайн і не скасовували статус, коли повернулися додому", — зауважує Федоров.

Нагадаємо, для внутрішньо переміщених осіб послугу зміни місця проживання в застосунку "Дія" запустили в грудні 2022 року. Нещодавно також у застосунку розпочали бета-тестування оновленої послуги зміни місця проживання для всіх громадян.