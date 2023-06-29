Українці зможуть в "Дії" обирати проєкти розвитку регіонів

Верховна Рада України прийняла у другому читанні законопроєкт №9165 "Про Державний бюджет України на 2023 рік" щодо використання коштів державного фонду регіонального розвитку. Документ передбачає обрання проєктів, в тому числі, шляхом голосування через "Дію".

Про це 29 червня повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Згідно з пояснювальною запискою, під час голосування громадянин може віддати один голос за одну інвестиційну програму (проєкт) регіону за місцем реєстрації місця проживання або за місцем проживання внутрішньо переміщеної особи.

Проєкти розвитку регіонів, які громадяни обиратимуть в "Дії", будуть профінансовані з Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР).

В Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, яке було одним з ініціаторів, зауважили, що до цього громадяни були позбавлені інструментів прямої участі у відборі таких проєктів.

Щоб залучити фінансування, громади повинні будуть подавати проєкти, які будуть спрямовані на розвиток, відбудову чи будівництво критичної інфраструктури, об’єктів житлово-комунального господарства, лікарень, ЦНАПів, центрів безпеки та укриттів, підсилення регіональної та локальної економіки в умовах викликів воєнного стану або створення умов для релокації виробництв.

"Законопроєкт зберігає конкурсні засади, тобто обиратимуться кращі з кращих проєктів. А на фінальному етапі голосування проводитиметься серед мешканців громад через "Дію" – кожен з нас зможе віддати свій голос за один проєкт відповідно до свого місця реєстрації або за місцем перебування (для ВПО). За результатами відкритого опитування формуються списки проєктів-переможців, а Міністерство відновлення подає уряду відповідні пропозиції для розподілу коштів ДФРР", — резюмували у відомстві.

Нагадаємо, що в Україні прийняли рішення не чекати на завершення війни, а почати відновлення вже зараз там, де це можливо з урахування ситуації з безпекою. Наприклад, нещодавно уряд виділив 1,5 мільярда гривень для будівництва двох нових магістральних водогонів.

За останніми підрахунками, тільки житловий фонд країни зазнав збитків на понад 54 млрд доларів.