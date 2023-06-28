В Україні вже відремонтували більше половини пошкодженої енергомережі

НЕК "Укренерго" активно працює над відновленням пошкодженої енергетичної інфраструктури, спричиненої російськими обстрілами. Вже виконано близько 50-60% запланованого обсягу робіт на мережах компанії.

Про це під час брифінгу розповів голова правління компанії Володимир Кудрицький.

"За нашою оцінкою, ми вже виконали приблизно 50-60% запланованого обсягу робіт. Це стосується безпосередньо мереж "Укренерго", - сказав він.

За його словами, енергетики досягають рекордних темпів відновлення, які не були характерними для попередніх років, і виконують значно більші обсяги робіт цього літа, ніж зазвичай.

"Укренерго" також активно здійснюємо постачання та укладання угод на необхідне обладнання для відновлення підстанцій, а також залучає фінансування від партнерів і світових банків для цих процесів.

За його словами, енергетикам вдалося уникнути відключення споживачів через нестачу електроенергії в системі, але для цього доводилося кілька разів активувати аварійну допомогу із сусідніх країн. Це означає, що в певні години енергосистема не витримувала навантаження і доходила до такого стану, коли їй потрібна була допомога сусідів, щоб збалансуватися.

Кудрицький зазначив, що українців попереджали про можливі відключення електроенергію влітку і прогнозували, що ситуація буде дуже складною.