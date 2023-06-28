В Украине уже отремонтировано более половины поврежденной энергосети

НЭК "Укрэнерго" активно работает над восстановлением поврежденной энергетической инфраструктуры, вызванной российскими обстрелами. Уже выполнено около 50-60% от запланированного объема работ на сетях компании.

Об этом на брифинге рассказал председатель правления компании Владимир Кудрицкий.

"По нашей оценке, мы уже выполнили примерно 50-60% от запланированного объема работ. Это касается непосредственно сетей "Укрэнерго", - сказал он.

По его словам, энергетики достигают рекордных темпов восстановления, не характерных для предыдущих лет, и выполняют значительно большие объемы работ этим летом, чем обычно.

"Укрэнерго" также активно осуществляем поставку и заключение соглашений на необходимое оборудование для восстановления подстанций, а также привлекает финансирование от партнеров и мировых банков для этих процессов.

По его словам, энергетикам удалось избежать отключения потребителей из-за нехватки электроэнергии в системе, но для этого приходилось несколько раз активировать аварийную помощь из соседних стран. Это означает, что в определенные часы энергосистема не выдерживала нагрузки и доходила до такого состояния, когда ей требовалась помощь соседей, чтобы сбалансироваться.

Кудрицкий отметил, что украинцев предупреждали о возможных отключениях электроэнергии летом и прогнозировали, что ситуация будет очень сложной.