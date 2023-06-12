Аварийная помощь. Украина приняла излишки электроэнергии из Польши

Украина в воскресенье, 11 июня, предоставила аварийную помощь польской энергосистеме, приняв излишки электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

"Мы приняли излишки электроэнергии, которая имела польская энергосистема в дневные часы в объеме 1800 МВт·ч", – говорится в сообщении.

Как проинформировали в "Укрэнерго", речь идет не о коммерческом импорте, а именно об одном из видов аварийной помощи. Польша в дневные часы имела переизбыток электроэнергии, поэтому попросила у стран-соседей помощь в потреблении. Таким образом в Украину поступил дополнительный объем электроэнергии.

"Такие условия договора Украина имеет только с Польшей", – добавили в компании.

Что касается нынешнего обмена электроэнергией с Европейским Союзом, то Украина имеет запланированный импорт из Словакии мощностью 90-170 МВт преимущественно в дневные часы. При этом экспорт и импорт в вечерние часы самого большого потребления отсутствует.