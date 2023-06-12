Россияне активизировали обстрелы энергообъектов: в Минэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме

Российские оккупанты активизировали обстрелы энергообъектов в прифронтовых областях. Кроме того, из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС без света остаются 22 населенных пункта на Николаевщине и деоккупированной части Херсонщины.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

Так, в Запорожской области ракетно-бомбовым ударом разрушено административное здание одного из энергетических объектов, поврежден автотранспорт.

В то же время из-за интенсивных обстрелов, в том числе с применением ударных дронов, повреждены линии электропередачи в Сумской, Харьковской, Одесской, Донецкой областях.

Кроме того, из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС в Херсоне остаются обесточенными более 15 тысяч потребителей. В деоккупированной части области из-за подтопления – без света 8 населенных пунктов. В Николаевской области - остаются обесточенными 13 населенных пунктов.

"Энергетики готовы начать восстановительные работы, как только начнет уходить вода. В частности, будет обследована подтопленная насосная станция Херсонской ТЭЦ. Предварительно, осуществить полную оценку ущерба можно будет через две недели после ухода воды", - говорится в сообщении.

Как отмечается, гидроэлектростанции Днепровская ГЭС – 1 и Днепровская ГЭС – 2 работают с ограничениями из-за снижения уровня воды. Все остальные гидроэлектростанции Днепровского каскада работают планово.

Эксперты Укргидроэнерго и Минэнерго работают над проектом перекрытия Каховского водохранилища, который можно реализовать после деоккупации территорий.

Кроме того, из-за непогоды фиксировались обесточивания во Львовской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Черниговской областях. Большинство потребителей уже со светом.

"Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 7760 МВт*ч. Экспорт отсутствует", - добавили в Минэнерго.

В ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

Напомним, по состоянию на 11 июня в Херсонской области площадь подтопленных в результате подрыва захватчиками Каховской ГЭС территорий уменьшилась почти вдвое и теперь составляет около 77,78 км кв.