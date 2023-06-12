МАГАТЭ требует доступ к Запорожской АЭС: хочет знать точный уровень воды в охладителе

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) требует доступ к территории Запорожской атомной электростанции, чтобы выяснить причину значительного расхождения между данными об уровне воды в резервуаре, используемом для охлаждения реакторов станции.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он отметил, что уровень Каховского водохранилища стремительно падает после подрыва дамбы, но на выходных ЗАЭС сообщила, что уровень воды в резервуаре-охладителе был стабильным.

Согласно данным, полученным экспертами МАГАТЭ на площадке ЗАЭС уровень воды был 11,27 метра, по сравнению с почти 17 метрами до подрыва Каховской ГЭС.

Однако, как сообщается, уровень воды продолжает падать в других частях огромного резервуара. Это может привести к разнице примерно в 2 метра по сравнению с уровнем, о котором сообщает ЗАЭС.

Высота уровня воды является ключевым параметром бесперебойной работы водяных насосов ядерного объекта.

"Вполне возможно, что это расхождение в измеренных уровнях вызвано изолированным водоемом, отделенным от большей части водоема. Но мы сможем знать точно только тогда, когда получим доступ к ЗАЭС", – сказал Гросси.

Он добавил, что при текущей высоте водохранилища возле ЗАЭС водяные насосы продолжают работать, ведь в пруду-охладителе хранятся достаточные запасы воды, которых хватит на некоторое время.

Водоем-охладитель ЗАЭС и выпускной канал являются неотъемлемой частью поставки охлаждающей воды, а сохранение их целостности является жизненно важным для безопасности станции.

"Теплоэлектростанция играет ключевую роль в обеспечении безопасности атомной электростанции в нескольких километрах. Вполне рассчитываю, что в ближайшее время наши эксперты смогут туда поехать, чтобы самостоятельно оценить ситуацию", – добавил Гросси.

Генеральный директор МАГАТЭ, который на этой неделе отправится в Киев и на ЗАЭС, повторил, что также требует доступа к электрораспределительной станции ЗАЭС.

Отметим, 9 июня Госатомрегулирование распорядилось перевести в состояние холодной остановки энергоблок №5 Запорожской АЭС – последний из шести энергоблоков оккупированной станции, еще находившийся в горячей остановке.

В "Энергоатоме" предупреждали, что стремительное падение уровня воды в Каховском водохранилище представляет угрозу для ЗАЭС, которая берет оттуда воду для подпитки конденсаторов турбин и систем безопасности.

Заметим, МАГАТЭ решило усилить свое присутствие на Запорожской атомной электростанции.