МАГАТЕ вимагає доступу до Запорізькій АЕС: хоче знати точний рівень води в охолоджувачі

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вимагає доступу до території Запорізької атомної електростанції, щоб з’ясувати причину значної розбіжності між даними про рівень води у резервуарі, який використовується для охолодження реакторів станції.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він зауважив, що рівень Каховського водосховища стрімко падає після підриву дамби, але на вихідних ЗАЕС повідомила, що рівень води у резервуарі-охолоджувачі був стабільним.

Згідно з даними, отриманими експертами МАГАТЕ на майданчику ЗАЕС рівень води був 11,27 метра, порівняно з майже 17 метрами до підриву Каховської ГЕС.

Однак, як повідомляється, рівень води продовжує падати в інших частинах величезного резервуару.Це може призвести до різниці приблизно 2 метри порівняно з рівнем, про який повідомляє ЗАЕС.

Висота рівня води є ключовим параметром для безперебійної роботи водяних насосів ядерного об’єкту.

"Цілком можливо, що ця розбіжність у виміряних рівнях викликана ізольованою водоймою, відокремленою від більшої частини водойми. Але ми зможемо знати точно лише тоді, коли отримаємо доступ до ЗАЕС", – сказав Гроссі.

Він додав, що при поточній висоті водосховища біля ЗАЕС водяні насоси продовжують працювати, адже у ставку-охолоджувачу зберігаються достатні запаси води, яких вистачить на деякий час.

Водойма-охолоджувач ЗАЕС і випускний канал є невід’ємною частиною постачання охолоджувальної води, а збереження їх цілісності є життєво важливим для безпеки станції.

"Теплоелектростанція відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки атомної електростанції за кілька кілометрів. Цілком розраховую, що найближчим часом наші експерти зможуть туди виїхати, щоб самостійно оцінити ситуацію", – додав Гроссі.

Генеральний директор МАГАТЕ, який цього тижня поїде до Києва та ЗАЕС, повторив, що також вимагає доступу до електророзподільчої станції ЗАЕС.

Зауважимо, 9 червня Держатомрегулювання розпорядилося перевести в стан холодного зупину енергоблок №5 Запорізької АЕС – останній із шести енергоблоків окупованої станції, який ще перебував у гарячому зупині.

В "Енергоатомі" попереджали, що стрімке падіння рівня води в Каховському водосховищі є загрозою для ЗАЕС, яка бере звідти воду для підживлення конденсаторів турбін і систем безпеки.

Зауважимо, МАГАТЕ вирішило посилити свою присутність на Запорізькій атомній електростанції.