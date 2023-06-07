МАГАТЕ збільшить кількість своїх представників на Запорізькій АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вирішило посилити свою присутність на Запорізькій атомній електростанції. Про це 7 червня повідомила пресслужба організації.

Зазначається, що наступного тижня, коли на станцію прибуде й гендиректор агентства Рафаель Гроссі, нинішню команду буде замінено більшою групою.

"Зараз, як ніколи, посилена присутність МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції має життєво важливе значення для запобігання небезпеці ядерної аварії та її потенційних наслідків для людей і навколишнього середовища в умовах посилення військової активності в регіоні. Можлива втрата основного джерела охолоджувальної води для станції ще більше ускладнює і без того надзвичайно складну ситуацію з ядерною безпекою", – висловився Гроссі.

Нагадаємо, про те, що Гроссі очолить наступну ротацію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, стало відомо після його вчорашньої розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

У ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

В "Енергоатомі" попередили, що стрімке падіння рівня води в Каховському водосховищі є загрозою для Запорізької АЕС, яка бере звідти воду для підживлення конденсаторів турбін і систем безпеки.

Своєю чергою МАГАТЕ запевняло, що стежить за ситуацією, а прямих ризиків для ядерної безпеки станції немає.

Рафаель Гроссі був на ЗАЕС двічі з моменту її окупації російськими військами – у вересні 2022 року та в березні 2023-го.