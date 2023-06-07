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МАГАТЭ увеличит количество своих представителей на Запорожской АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) решило усилить свое присутствие на Запорожской атомной электростанции. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба организации.
Отмечается, что на следующей неделе, когда на станцию прибудет и гендиректор агентства Рафаэль Гросси, нынешняя команда будет заменена большей группой.
"Сейчас, как никогда, усиленное присутствие МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции имеет жизненно важное значение для предотвращения опасности ядерной аварии и ее потенциальных последствий для людей и окружающей среды в условиях усиления военной активности в регионе. Возможна потеря основного источника охлаждающей воды для станции еще больше осложняет и без того чрезвычайно сложную ситуацию с ядерной безопасностью", – высказался Гросси.
Напомним, о том, что Гросси возглавит следующую ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС, стало известно после его вчерашнего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В ночь на 6 июня российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.
В "Энергоатоме" предупредили, что стремительное падение уровня воды в Каховском водохранилище представляет угрозу для Запорожской АЭС, которая берет оттуда воду для подпитки конденсаторов турбин и систем безопасности.
В свою очередь МАГАТЭ заверяло, что следит за ситуацией, а прямых рисков для ядерной безопасности станции нет.
Рафаэль Гросси был на ЗАЭС дважды с момента ее оккупации российскими войсками – в сентябре 2022 года и в марте 2023 года.