МАГАТЭ увеличит количество своих представителей на Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) решило усилить свое присутствие на Запорожской атомной электростанции. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба организации.

Отмечается, что на следующей неделе, когда на станцию прибудет и гендиректор агентства Рафаэль Гросси, нынешняя команда будет заменена большей группой.

"Сейчас, как никогда, усиленное присутствие МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции имеет жизненно важное значение для предотвращения опасности ядерной аварии и ее потенциальных последствий для людей и окружающей среды в условиях усиления военной активности в регионе. Возможна потеря основного источника охлаждающей воды для станции еще больше осложняет и без того чрезвычайно сложную ситуацию с ядерной безопасностью", – высказался Гросси.

Напомним, о том, что Гросси возглавит следующую ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС, стало известно после его вчерашнего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ночь на 6 июня российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

В "Энергоатоме" предупредили, что стремительное падение уровня воды в Каховском водохранилище представляет угрозу для Запорожской АЭС, которая берет оттуда воду для подпитки конденсаторов турбин и систем безопасности.

В свою очередь МАГАТЭ заверяло, что следит за ситуацией, а прямых рисков для ядерной безопасности станции нет.

Рафаэль Гросси был на ЗАЭС дважды с момента ее оккупации российскими войсками – в сентябре 2022 года и в марте 2023 года.