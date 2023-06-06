После подрыва ГЭС. Гендиректор МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС на следующей неделе

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси возглавит следующую ротацию организации на Запорожской АЭС. Об этом он сообщил после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава государства проинформировал, что говорил с Гросси о масштабных последствиях российского теракта на дамбе Каховской ГЭС.

"Мы обсудили пути минимизации рисков для безопасности ЗАЭС. Договорен визит господина Гросси в Украину", – высказался президент.

А гендиректор МАГАТЭ написал:

"После тревожных событий, связанных с разрушением дамбы Каховской ГЭС, на следующей неделе я возглавлю следующую ротацию нашей миссии по поддержке и помощи МАГАТЭ на Запорожской АЭС с усиленной командой".

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

В "Энергоатоме" предупредили, что стремительное падение уровня воды в Каховском водохранилище представляет угрозу для Запорожской АЭС, которая берет оттуда воду для подпитки конденсаторов турбин и систем безопасности.

В свою очередь МАГАТЭ заверило, что следит за ситуацией, а прямых рисков для ядерной безопасности станции нет.

Гендиректор организации Рафаэль Гросси был на ЗАЭС дважды с момента ее оккупации российскими войсками – в сентябре 2022 года и в марте 2023-го.