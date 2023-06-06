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Подрыв Каховской ГЭС: в "Энергоатоме" объяснили, какими могут быть последствия для ЗАЭС
Подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС, однако ситуация контролируемая.
Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".
"В результате подрыва уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, что является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.
В "Энергоатоме" объяснили, что вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала питание для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Сейчас станционный водоем-охладитель наполнен: по состоянию на 8:00 утра уровень воды составляет 16,6 метра, и этого достаточно для нужд станции. "Энергоатом" мониторит ситуацию и следит за действиями рашистов на ЗАЭС вместе с присутствующими на станции другими международными организациями, в частности, МАГАТЭ", - добавили в компании.
Напомним, в ночь на 6 июня российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Началась эвакуация местного населения из опасных районов.
Президент Владимир Зеленский срочно собирает заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС.
Российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из-за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.