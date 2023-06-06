Подрыв Каховской ГЭС: Зеленский срочно собирает заседание СНБО

Президент Владимир Зеленский срочно собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Зеленский в связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища принял решение о проведении экстренного заседания СНБО Украины", – сообщил он.

Эту информацию также подтвердил руководитель офиса президента Андрей Ермак.

"Каховская ГЭС. Очередное военное преступление российских террористов. Президент собирает СНБО. Это экоцид", - отметил он.

Ермак заверил, что россияне будут отвечать за возможное лишение питьевой воды людей на юге Херсона и в Крыму, возможное уничтожение части населенных пунктов и биосферы.

Кроме того, по его словам, их действия несут угрозу для ЗАЭС.

"Власть работает как центральная, так и региональная. Безопасность людей сегодня - приоритет. Должны обеспечить наказание для врага на международном уровне", - добавил он.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Началась эвакуация местного населения из опасных районов.