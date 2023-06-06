Підрив Каховської ГЕС: Зеленський терміново збирає засідання РНБО

Президент Володимир Зеленський терміново збирає засідання Ради національної безпеки та оборони через підрив Каховської ГЕС.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Зеленський у зв’язку з підривом дамби Каховского водосховища прийняв рішення про проведення екстреного засідання РНБО України", - повідомив він.

Цю інформацію також підтвердив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Каховська ГЕС. Черговий воєнний злочин російських терористів. Президент збирає РНБО. Це екоцид", - зазначив він.

Єрмак запевнив, що росіяни відповідатимуть за можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини та в Криму, можливе знищення частини населених пунктів та біосфери.

Крім того, за його словами, їх дії несуть загрозу для ЗАЕС.

"Влада працює, як центральна, так і регіональна. Безпека людей сьогодні - пріоритет. Маємо забезпечити покарання для ворога на міжнародному рівні", - додав він.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Розпочалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.