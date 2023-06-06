ПВО уничтожило 35 из 35 крылатых ракет

Ночью 6 июня армия страны-агрессора РФ нанесла удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555, все 35 российских ракет уничтожили ПВО.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Отмечается, что атаковали оккупанты традиционно – из района Каспийского моря из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены все 35 крылатых ракет", - говорится в сообщении.

Там добавляют, что большинство Х-101/Х-555 были выпущены в направлении столицы – в зону ответственности воздушного командования "Центр".

Напомним, в ночь на 6 июня Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг столицы было обнаружено и уничтожено более 20 воздушных целей врага. В Деснянском районе Киева обломки упали на проезжую часть, повредив линии электропередачи. А в Днепровском районе обнаружены обломки ракеты на крыше частного здания.